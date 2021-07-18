Россия не начнет широкомасштабное вторжение в Украину из-за ее партнеров – командующий Воздушными силами ВСУ

"Если широкомасштабно, я думаю, что на это сейчас рассчитывать нельзя, потому что наши партнеры вместе с нами не дадут агрессору проявить свои амбициозные претензии к Украине и начать широкомасштабную агрессию. Я думаю, что все те намерения путинского государства захватить Украину и поставить нас на колени – это все пока намерения. Реализация невозможна, пока мы в сотрудничестве с другими странами", – сказал он.

Командующий Воздушными силами ВСУ подчеркнул, что у Украины "есть не только авиация, но мощные ракетные войска, которые также стоят на страже воздушного пространства, есть радиолокационная техника, которая заблаговременно обнаруживает и дает наблюдения".

Дроздов не исключил, что Россия может усилить локальный конфликт – в Донецком регионе, к которому "возможно подключение Крымского региона".