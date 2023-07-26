Россия после поражения выдаст Януковича и других беглых преступников Украине – Гордон

Бацман поинтересовалась, сможет ли Украина после своей победы в войне заставить Россию выдать Януковича, чтобы справедливо его судить.

"У меня сомнений в этом нет. Мы их даже не заставим – они сами выдадут всех. Всех выдадут. А что, немцы не выдали всех фашистов, когда дошло уже до дела? Всех выдали, кто не успел сбежать. Потому что кто в Аргентине, или Бразилии, или в Парагвае оказался, тех не выдали", – ответил Гордон.

По его мнению, следующий после Владимира Путина президент России пойдет на любые условия: репарации, покаяние, выдачу Украине бежавших в РФ преступников.

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