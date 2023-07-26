Россия после поражения выдаст Януковича и других беглых преступников Украине – Гордон

Бацман поинтересовалась, сможет ли Украина после своей победы в войне заставить Россию выдать Януковича, чтобы справедливо его судить.
"У меня сомнений в этом нет. Мы их даже не заставим – они сами выдадут всех. Всех выдадут. А что, немцы не выдали всех фашистов, когда дошло уже до дела? Всех выдали, кто не успел сбежать. Потому что кто в Аргентине, или Бразилии, или в Парагвае оказался, тех не выдали", – ответил Гордон.
По его мнению, следующий после Владимира Путина президент России пойдет на любые условия: репарации, покаяние, выдачу Украине бежавших в РФ преступников.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.
Кроме того, в Украине Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта, совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м и других преступлениях.
Дело по факту узурпации власти Януковичем было открыто 8 апреля 2015 года. 25 июня 2022 года правоохранители завершили следствие.