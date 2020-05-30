Российский сенатор о заявлениях Кравчука: Украина нужна Западу против России, но не сама по себе

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что остановить агрессивную политику РФ в отношении Украины могли бы масштабные финансово-экономические санкции, а также политическая и дипломатическая изоляция РФ со стороны западных стран. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Кравчука, предположив, что такая изоляция невозможна.

Пушков: Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли Фото: ЕРА

Западные страны не вводят против России полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию, потому что не могут этого сделать. Так российский сенатор и телеведущий Алексей Пушков прокомментировал в Twitter высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Кравчук посетовал, что западные страны, с одной стороны, вводят против России санкции, а с другой – строят вместе с ней газопровод "Северный поток – 2".

"Президент РФ Владимир Путин хорошо это все понимает и действует так, как считает возможным. Вот как я понимаю этот вопрос. И считаю, что других путей остановить Россию, точнее Кремль и кремлевских руководителей, нет, кроме как жестких, единых, объединенных в коалицию по поддержке Украины", – сказал Кравчук.

Пушков считает, что бывший украинский президент "мечтает о несбыточном".

"Ради чего так стараться? Ради Украины? Она нужна Западу против России, но не сама по себе", – написал политик.

По его мнению, в гипотетическую коалицию могли бы войти только Польша и страны Балтии.

Западные страны не вводят против России «полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию» потому, что не могут этого сделать. Кравчук, видимо, этого не понимает. И ради чего так стараться? Ради Украины? Она нужна Западу против России, но не сама по себе. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 29, 2020

Кравчук опять о несбыточном: мечтает о «жёсткой единой коалиции в поддержку Украины». Да кто туда пойдёт, кроме Польши да прибалтов? Новые меры не нужны ни ФРГ, ни Франции, ни Италии, ни Австрии. Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 29, 2020

"Новые меры не нужны ни ФРГ, ни Франции, ни Италии, ни Австрии. Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли", – утверждает сенатор.

В связи с агрессией против Украины экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались – и продолжают действовать до сих пор.