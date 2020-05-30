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Российский сенатор о заявлениях Кравчука: Украина нужна Западу против России, но не сама по себе

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что остановить агрессивную политику РФ в отношении Украины могли бы масштабные финансово-экономические санкции, а также политическая и дипломатическая изоляция РФ со стороны западных стран. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Кравчука, предположив, что такая изоляция невозможна.

Пушков: Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли
Пушков: Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли
Фото: ЕРА

Западные страны не вводят против России полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию, потому что не могут этого сделать. Так российский сенатор и телеведущий Алексей Пушков прокомментировал в Twitter высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Кравчук посетовал, что западные страны, с одной стороны, вводят против России санкции, а с другой – строят вместе с ней газопровод "Северный поток – 2".

"Президент РФ Владимир Путин хорошо это все понимает и действует так, как считает возможным. Вот как я понимаю этот вопрос. И считаю, что других путей остановить Россию, точнее Кремль и кремлевских руководителей, нет, кроме как жестких, единых, объединенных в коалицию по поддержке Украины", – сказал Кравчук.

Пушков считает, что бывший украинский президент "мечтает о несбыточном".

"Ради чего так стараться? Ради Украины? Она нужна Западу против России, но не сама по себе", – написал политик.

По его мнению, в гипотетическую коалицию могли бы войти только Польша и страны Балтии.

"Новые меры не нужны ни ФРГ, ни Франции, ни Италии, ни Австрии. Украина не настолько интересна европейцам, чтобы идти на большее, чем они уже пошли", – утверждает сенатор.

В связи с агрессией против Украины экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались – и продолжают действовать до сих пор.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, санкции, Алексей Пушков, российская агрессия, Северный поток – 2
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