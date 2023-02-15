Ровно год с начала скандала. Уволился замглавы Харьковского облсовета Малеваный, у которого, по данным ГБР, есть российский паспорт

Малеваный подал в областной совет личное заявление о сложении им полномочий Фото: oblrada.kharkov.ua

"Депутаты областного совета приняли решение об освобождении от должности заместителя председателя Харьковского областного совета VIII созыва Богдана Малеваного в связи с досрочным прекращением полномочий. Как отмечено в проекте решения, Богдан Малеваный подал в областной совет личное заявление о сложении им полномочий", – говорится в сообщении.

Облсовет проголосовал за досрочное прекращение полномочий еще пятерых депутатов. Двое из них (Валерий Власенко и Никита Шенцев) были избраны от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Трое (Александр Ткаченко, Олег Гуревич и Карина Кириенко) – от "Блока Кернеса – Успешный Харьков".

Решения облсовета будут направлены в облизбирком, чтобы он определил новых депутатов в соответствии с законом "О местных выборах".