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Ровно год с начала скандала. Уволился замглавы Харьковского облсовета Малеваный, у которого, по данным ГБР, есть российский паспорт

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Малеваный подал в областной совет личное заявление о сложении им полномочий
Малеваный подал в областной совет личное заявление о сложении им полномочий
Фото: oblrada.kharkov.ua

Заместитель главы Харьковского областного совета Богдан Малеваный 14 февраля уволен с должности решением сессии. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

"Депутаты областного совета приняли решение об освобождении от должности заместителя председателя Харьковского областного совета VIII созыва Богдана Малеваного в связи с досрочным прекращением полномочий. Как отмечено в проекте решения, Богдан Малеваный подал в областной совет личное заявление о сложении им полномочий", – говорится в сообщении. 

Облсовет проголосовал за досрочное прекращение полномочий еще пятерых депутатов. Двое из них (Валерий Власенко и Никита Шенцев) были избраны от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Трое (Александр Ткаченко, Олег Гуревич и Карина Кириенко) – от "Блока Кернеса – Успешный Харьков".

Решения облсовета будут направлены в облизбирком, чтобы он определил новых депутатов в соответствии с законом "О местных выборах".

https://www.facebook.com/KharkovRegionalCouncil/posts/pfbid0AGR3dpGfj4gJLEVwqsatsxzP5UK8CjvqCw9UwLnVTRLugMZJFTvuz2mSRKdUTp7Ul

Контекст:

Малеваный в 2020 году был избран депутатом Харьковского областного совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", а в ноябре 2021-го стал заместителем председателя облсовета вместо Андрея Малыша, подозреваемого во взятке.

14 февраля 2022 года народный депутат Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность") заявила о наличии у Малеваного гражданства РФ. Сам Малеваный это отрицал. Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко обратилась в СБУ с просьбой проверить информацию о двойном гражданстве Малеваного.

6 июля стало известно, что ГБР требует отстранить замглавы облсовета от должности, ссылаясь на оперативную информацию о получении Малеваным паспорта гражданина РФ в 2014 году в Севастополе.

20 сентября Малеваного отстранили от исполнения служебных обязанностей. Егорова-Луценко отмечала, что проект решения был подготовлен на основании писем от СБУ и территориального управления ГБР с требованием отстранить Малеваного от занимаемой должности и ограничить его доступ к внутренней информации облсовета.

Теги: Харьков, паспорт, гражданство, Харьковская область, Ирина Фриз, Харьковский облсовет, облсовет, ОПЗЖ, Богдан Малеваный
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