Ровно год с начала скандала. Уволился замглавы Харьковского облсовета Малеваный, у которого, по данным ГБР, есть российский паспорт

"Депутаты областного совета приняли решение об освобождении от должности заместителя председателя Харьковского областного совета VIII созыва Богдана Малеваного в связи с досрочным прекращением полномочий. Как отмечено в проекте решения, Богдан Малеваный подал в областной совет личное заявление о сложении им полномочий", – говорится в сообщении.
Облсовет проголосовал за досрочное прекращение полномочий еще пятерых депутатов. Двое из них (Валерий Власенко и Никита Шенцев) были избраны от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Трое (Александр Ткаченко, Олег Гуревич и Карина Кириенко) – от "Блока Кернеса – Успешный Харьков".
Решения облсовета будут направлены в облизбирком, чтобы он определил новых депутатов в соответствии с законом "О местных выборах".
Малеваный в 2020 году был избран депутатом Харьковского областного совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", а в ноябре 2021-го стал заместителем председателя облсовета вместо Андрея Малыша, подозреваемого во взятке.
14 февраля 2022 года народный депутат Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность") заявила о наличии у Малеваного гражданства РФ. Сам Малеваный это отрицал. Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко обратилась в СБУ с просьбой проверить информацию о двойном гражданстве Малеваного.
6 июля стало известно, что ГБР требует отстранить замглавы облсовета от должности, ссылаясь на оперативную информацию о получении Малеваным паспорта гражданина РФ в 2014 году в Севастополе.
20 сентября Малеваного отстранили от исполнения служебных обязанностей. Егорова-Луценко отмечала, что проект решения был подготовлен на основании писем от СБУ и территориального управления ГБР с требованием отстранить Малеваного от занимаемой должности и ограничить его доступ к внутренней информации облсовета.