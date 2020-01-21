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Рябошапка попросил правительство урегулировать вопрос принудительного питания заключенных

Целью обращения генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки к премьер-министру Алексею Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос оказания медицинской помощи задержанным, арестованным и осужденным лицам в Украине является защита их прав, сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным Офиса генпрокурора, в 2019 году в следственных изоляторах Украины голодовку объявили 76 человек
По данным Офиса генпрокурора, в 2019 году в следственных изоляторах Украины голодовку объявили 76 человек
Фото: ombudsman.gov.ua (архив)

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос оказания медицинской помощи заключенным, которые отказываются от пищи, информирует пресс-служба Офиса генпрокурора. 

В ведомстве подчеркнули, что целью обращения Рябошапки является защита прав задержанных, арестованных и осужденных лиц.

Согласно украинскому законодательству, принудительное питание заключенного может быть назначено по решению суда, которое принято на основании вывода врача, подчеркнули в ведомстве. 

"Однако эта норма фактически не может быть реализована из-за отсутствия порядка кормления заключенных, их содержания, норм продуктов питания. Кроме того, этот вопрос не урегулирован и с заключенными, которые находятся в специальных учреждениях Национальной полиции, Государственной пограничной и миграционной служб Украины", – сказано в релизе. 

По данным Офиса генпрокурора, в 2019 году только в следственных изоляторах Украины голодовку объявили 76 человек.

Теги: заключенные, законодательство, голодовка, Руслан Рябошапка, Алексей Гончарук
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