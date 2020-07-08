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Саакашвили: В Египте мне предложили пожать руку мумии Рамзеса II. Через несколько дней я упал с велосипеда и сломал ту самую правую руку в пяти местах

Во время визита в Египет экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили позвонил тогдашний лидер Египта Мухаммед Мурси и заявил, что пришлет своих людей, которые покажут Саакашвили Каир. Об этом Саакашвили рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

 
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Саакашвили рассказал, что специально для него закрыли Египетский музей для посетителей
Саакашвили рассказал, что специально для него закрыли Египетский музей для посетителей
Фото: EPA

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опроверг информацию, что во время визита в Египет он потребовал открыть ему гробницу фараона Рамзеса II. Об этом он рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"У меня был какой-то кризис в Грузии, связанный с парламентом. Я говорю: "Поеду поныряю где-нибудь". А дело происходило зимой – где понырять? Поехали в Египет. В Шарм-эль-Шейхе мы поныряли", – рассказал он.

По словам экс-президента Грузии, пока он находился в Египте ему вдруг позвонил тогдашний президент этой страны Мухаммед Мурси и заявил, что пришлет своих людей, которые покажут Саакашвили Каир.

"Я не успел договорить, что я Каир уже видел – он повесил трубку. Звонок в дверь, смотрю, какой-то маленький человек стоит, рядом генерал. И он говорит: "Я – губернатор, мы летим в Каир". Окей, летим в Каир", – рассказал он.

В первый день визита в Каир Саакашвили сразу встретили журналисты. Экс-глава Грузии отметил, что он был одет неофициально – в шортах и тапочках – а потому попросил египетских чиновников, чтоб эти снимки куда-то попали, и те действительно нигде не были опубликованы.

"На другой день пошли смотреть Каир. Пошли в усыпальницу Хеопса – мне показали какую-то комнату, где он своих наложниц держал (туда туристов не водят). Потом завели в какую-то заднюю часть Сфинкса. Потом – в египетский музей. Египетский музей специально для меня закрыли, хотя там особо туристов и не было… Мы посмотрели Тутанхамона. Потом действительно посмотрели Рамзеса II. Мне сказали: "Это Рамзес II". Я говорю: "Как классно". Ну, значит, кто-то предложил Рамзесу пожать руку. Я не буду рассказывать детали… Ничего плохого не произошло. Но через несколько недель или дней я был с визитом в Турции. Я вышел вечером прокатиться на велосипеде – какая-то сила свергла меня с велосипеда", – рассказал он.

По словам Саакашвили, он сломал ту самую руку, которой пожал руку Рамзесу.

"Я сломал руку в пяти местах. Так что надо с этими вещами осторожнее", – добавил он.

Саакашвили: Я один из немногих людей, которых Путин открыто пригрозил убить, а я еще жив. Полный текст интервью

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. Саакашвили активно поддерживал движение Евромайдана и смену власти в Украине в 2014 году.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Египет, Грузия, Михаил Саакашвили, Каир, Мухаммед Мурси
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