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Саакашвили: Я желаю президенту Зеленскому второго срока

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил надежду, что первый срок Владимира Зеленского на посту президента Украины будет успешным и он сможет переизбраться на должность.

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Саакашвили: Я чисто по-человечески к Зеленскому очень хорошо отношусь
Саакашвили: Я чисто по-человечески к Зеленскому очень хорошо отношусь
Фото: president.gov.ua

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили отверг предположения, что он может стать оружием против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Ну каким оружием? Под моим руководством какой-то спецназ, или что? Конечно, нет. Я желаю президенту Зеленскому много лет успешного управления, желаю ему второго срока (это означает, что первый срок должен быть успешным). Я желаю, чтобы он реально претворил [в жизнь] то, что он сам хотел, то, что люди хотели. Я чисто по-человечески к нему очень хорошо отношусь. Но с другой стороны я могу сделать только то, что могу делать. Я не могу выше головы прыгнуть... У меня есть конкретный участок работы", – отметил политик.

Он уточнил, что сейчас работает над усовершенствованием законодательства о недропользовании.

"Десятилетиями в Украине не было правильной законодательной базы для регулирования недропользования. Украина очень богата. Здесь – 20% процентов мировых запасов титана. В Украине есть бериллий, литий, множество других металлов, здесь можно строить ядерные реакторы, но если не урегулировать это законом – опять все улетит в трубу. До сегодня эти вопросы регулировались подзаконными актами. Почему? Потому что каждый новый министр экологии под себя подгребал (тот же Злочевский, Бойко и так далее) лицензии [на добычу полезных ископаемых] и больше никого не подпускал", – заявил он.

Саакашвили выразил надежду, что новый кодекс будет принят нынешним составом парламента: "Это полезно? Я думаю, это будет полезно. Примут [кодекс] в этом парламенте? Надеюсь, что да. Ну когда-то кто-то примет".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

22 апреля 2020 года Саакашвили сообщил, что получил от Зеленского предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Зеленский заявил, что у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины".

Голосование по кандидатуре Саакашвили в парламенте так и не состоялось, а 7 мая Зеленский назначил политика председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

Теги: Украина, Грузия, выборы, Михаил Саакашвили, Алеся Бацман, Владимир Зеленский
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