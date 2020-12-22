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Садовый выздоровел от COVID-19

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что сегодня у него первый полноценный рабочий день после того, как он инфицировался коронавирусом.

Садовый: За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома
Садовый: За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома
Фото: Андрій Садовий / Facebook

Мэр Львова Андрей Садовый 22 декабря в Telegram сообщил, что выздоровел от COVID-19.

По его словам, сегодня у него первый полноценный рабочий день после того, как он инфицировался коронавирусом.

При этом мэр добавил, что больничный, который он взял в связи с заболеванием COVID-19, стал для него первым в жизни.

"За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома. Интересный опыт... Врач говорит, что в организме уже выработались антитела и я могу работать. К концу года много дел. На завтра планируем сессию городского совета: сформируем депутатские комиссии, выберем секретаря совета. В четверг отдельно проведем бюджетную сессию. Все максимально оперативно и открыто", – написал Садовый.

Об инфицировании коронавирусом Садовый сообщил 7 декабря.

В Украине по состоянию на 22 декабря COVID-19 подтвердили у 979 506 человек, 16 897 заболевших умерли, 600 288 выздоровели.

Во Львовской области зафиксирован 57 401 случай коронавируса.

Теги: Львов, Андрей Садовый, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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