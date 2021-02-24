Санкции против Медведчука, ситуация с COVID-19 в регионах Украины, штрафы для водителей. Главное из "Свободы слова Савика Шустера" за 10 минут. Видео
19 февраля в эфир вышла программа "Свобода слова Савика Шустера". Гости в студии обсуждали, каким образом из государственной собственности исчез нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", который связывают с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, как в Украине будет проводиться вакцинация от коронавируса и почему необходим арест водителей, неоднократно управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Дайджест программы опубликован на канале Shuster online в YouTube.
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