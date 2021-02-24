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Санкции против Медведчука, ситуация с COVID-19 в регионах Украины, штрафы для водителей. Главное из "Свободы слова Савика Шустера" за 10 минут. Видео

19 февраля в эфир вышла программа "Свобода слова Савика Шустера". Гости в студии обсуждали, каким образом из государственной собственности исчез нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", который связывают с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, как в Украине будет проводиться вакцинация от коронавируса и почему необходим арест водителей, неоднократно управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Дайджест программы опубликован на канале Shuster online в YouTube.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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"Свобода слова Савика Шустера" выходит в эфир по пятницам
"Свобода слова Савика Шустера" выходит в эфир по пятницам
Фото: Шустер online / Facebook
видео

Видео: Shuster online / YouTube
Теги: Украина, Виктор Медведчук, санкции, штраф, вакцинация, нефтепродукты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус
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