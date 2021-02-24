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Большинство украинцев поддерживают санкции в отношении Медведчука – опрос

Каждые трое из четырех украинцев знают о решении Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

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52% украинцев считают, что санкции против Медведчука вызваны его пророссийской деятельностью
52% украинцев считают, что санкции против Медведчука вызваны его пророссийской деятельностью
Фото: ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ / Facebook

Более половины украинцев поддерживают решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его жены телеведущей Оксаны Марченко, 75% украинцев знают или слышали о санкциях. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 24 февраля.

Респондентов спросили, поддерживают ли они решение СНБО.

58% ответили, что поддерживают санкции, 28% – не поддерживают. Среди тех, кто хорошо знают о решении СНБО (40% опрошенных), 73% ответили, что его поддерживают, а 23% – противоположного мнения.

52% украинцев считают, что санкции против Медведчука вызваны его пророссийской деятельностью, 30% – считают это разборками между олигархами. Что это "указание США" – ответили 13% респондентов.

Опрос проводился среди украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 22–23 февраля 2021 года.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в сотню самых богатых украинцев по версии журнала НВ за 2020 год. Издание оценило его состояние в $776 млн, он занимает 10-е место в рейтинге.

СНБО 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования Службы безопасности Украины по статье о финансировании терроризма.

Зеленский 19 февраля указом №64/2021 ввел в действие решение СНБО о санкциях против физических и юридических лиц.

Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, терроризм, санкции, СНБО, депутаты, расследование, безопасность, деятельность, ОПЗЖ
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