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Данилов о санкциях против Медведчука и еще семи человек: Достаточно доказательств того, что это террористическая группировка

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что нет ничего удивительного в применении санкций против восьми граждан Украины и России, среди которых – нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Данилов: У нас достаточно доказательств того, что это террористическая группировка, которая сознательно финансирует и помогает боевикам
Данилов: У нас достаточно доказательств того, что это террористическая группировка, которая сознательно финансирует и помогает боевикам
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

В материалах производства о финансировании терроризма, которое расследует Служба безопасности Украины и на основании которого ввели санкции против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и еще семи человек, достаточно доказательств.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 19 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая транслируется на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

"Я не открою большой тайны, и это открытая информация: что за 14-м километром от нашей границы, на территории Российской Федерации находится один из нефтеперерабатывающих заводов, которым владеют Медведчук вместе со своей супругой [Оксаной Марченко] и [нардеп от ОПЗЖ Тарас] Козак, также вместе со своей супругой [Натальей Лавренюк]. И поставки нефтематериалов осуществляются на территорию террористов, которые убивают наших бойцов. Поэтому нет ничего удивительного. У нас достаточно доказательств того, что это террористическая группировка, которая сознательно финансирует и помогает боевикам. На основании чего было проведено сегодня заседание, был отчет СБУ, были предоставлены все соответствующие документы", – сказал он. 

Марченко и Медведчук – кумовья президента РФ Владимира Путина. Глава Кремля крестил их дочь Дарью, которая родилась в 2004 году. Оба члена семейства занесены в базу центра "Миротворец".

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака. 

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО. 

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда"LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения "репрессиями и уничтожением украинской демократии".

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Медведчук, терроризм, СНБО, Оксана Марченко, Алексей Данилов, ОПЗЖ, Свобода слова Савика Шустера
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