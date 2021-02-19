"Продолжение следует". Секретарь СНБО анонсировал новые санкции, в том числе против народных депутатов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что все украденное у украинского народа с 1991 года вернут.

Данилов: Там будут депутаты и многие люди, которые ни разу нигде не работали, а имеют огромный доход Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 19 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая транслируется на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online, заявил, что информация о людях, которые зарабатывают деньги в России, а затем инвестируют их "в промывание мозгов" в Украине, будет обнародована в ближайшее время.

Данилов анонсировал продолжение санкций.

"Продолжение следует. Дальше будут офшоры, собственность, все, что украли с 1991 года у украинского народа, вернут. На следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и еще интереснее. Там будут депутаты и многие люди, которые ни разу нигде не работали, а имеют огромный доход", – сказал секретарь СНБО.

Совет нацбезопасности и обороны Украины на заседании 19 февраля поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" и решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО.

Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.