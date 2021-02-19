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"Какие швейцарцы? Нестор, хватит дурить уже всех!" Шуфрич и Арахамия устроили перепалку у Шустера

Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия бурно поспорили по поводу фигурирующего в сегодняшнем решении СНБО трубопровода, российских денег в Украине и 2014 года на Донбассе.

Шуфрич и Арахамия поспорили о том, "где закон и где Конституция" в сегодняшнем решении СНБО
Шуфрич и Арахамия поспорили о том, "где закон и где Конституция" в сегодняшнем решении СНБО
Скриншот: Shuster online / YouTube

Народные депутаты Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа – За жизнь") и Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа") поспорили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая транслируется на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

Шуфрич упомянул нефтепровод, который СНБО на сегодняшнем заседании поручил Кабмину вернуть в государственную собственность, и заявил, что им владеют швейцарцы, которые купили его у россиян. "У меня вопрос: а где санкции против иностранцев? Швейцарцев боитесь, а своих бьете?" – спросил он.

"Нестор, Нестор! Какие швейцарцы? Эта швейцарская компания принадлежит гражданину Израиля 73-го года рождения с фамилией Нисан Моисеев (собственник швейцарской компании Glusco Energy, которая выкупила активы "Роснефти" в Украине; по данным "Схем", связан с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком. – "ГОРДОН"). Какие швейцарцы? Нестор, хватит дурить уже всех! Все все понимают! Если кто-то оформил через швейцарскую компанию, ты же видел: там Мальта, Маршалловы острова, Виргинские острова, миллион разных офшоров! Все прекрасно понимают – нанимай хороших юристов, и будут у тебя и швейцарцы, и американцы, израильтяне, а на самом деле все деньги здесь, никто не скрывает. Люди на переговоры по трубопроводу прилетают в Украину. Ну хватит уже рассказывать сказки, какие швейцарцы", – эмоционально отреагировал Арахамия.

"Давид, услышь то, что сказал секретарь Совбеза. Он сказал следующее: зачем нам формальности, террористы, не террористы? Все все знают, поэтому вперед, поехали! А где закон, где Конституция? Давид, я сегодня выступаю за одно: докажите все, что вы говорите, в суде. В суде не можете – поэтому придумали санкции и подставляете [президента Украины Владимира] Зеленского. С вас – как с гуся вода, а Зеленский будет за это отвечать", – ответил ему Шуфрич.

В свою очередь, Арахамия выразил готовность объяснить, "где закон и где Конституция". "Давай я тебе расскажу сейчас, Нестор, где закон в этой истории. 2014 год, у нас война, погибли десятки тысяч людей, в это время российские структуры – как [жена Медведчука] Оксана Марченко, просто женщина, владеет стратегическими активами Украины? Ферросплавы, "Запорожсталь", миллион всяких заводов, трубопроводы, облэнерго – о чем ты мне рассказываешь? (Шуфрич не выдерживает, встает: "Так, все, хватит!") Это просто фронтирование российских денег, которые сюда заходят, захватывают, устанавливают контроль, включают это в телеканалы, показывают это всем людям, говорят: текущая власть – это позор, текущая власть некомпетентна, текущая власть непрофессиональна, давайте сближаться с Россией и выбирать русских! Все понятно, Нестор!"

Шуфрич в ответ на упоминание 2014 года попросил Арахамию "ответить на один вопрос": "Апрель 14-го года, выступление "95 квартала" в Горловке. Деньги от этого идут на ополченцев. Это что?"

"Каких ополченцев? Что ты говоришь? С украинским флагом это было!" – возмутился Арахамия. 

"Сейчас Безлер (Игорь Безлер, известный под псевдонимом Бес, один из главарей боевиков в самом начале войны на Донбассе. – "ГОРДОН"дает интервью и рассказывает, что было! Поэтому, Давид, ты мне про 14-й год не рассказывай! Потому что я не знаю, где был ты, а я был на Донбассе!" – подчеркнул Шуфрич.

Ведущий Савик Шустер на это заметил, что если Шуфрича, по его мнению, можно считать источником информации о событиях на Донбассе, то "Безлер – точно не источник информации". 

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. 

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО. 

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но "непонятным образом" оказался в частной собственности "двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины".

О связи "Прикарпатзахідтранс" с Медведчуком писали "Экономическая правда"LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

Теги: Савик Шустер, Нестор Шуфрич, Горловка, Игорь Безлер, война в Украине, война на Донбассе, Оксана Марченко, Прикарпатзахідтранс, Давид Арахамия, Свобода слова Савика Шустера
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