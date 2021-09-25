СБУ сообщила о подозрении руководству Партии Шария, Зеленский поговорил о законе об олигархах с главой Венецианской комиссии. Главное за день

СБУ сообщила о подозрении руководству Партии Шария

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одной из руководительниц Партии Шария в подделке документов о покупке этой политсилы и об избрании ее руководителей. Пресс-служба СБУ не уточняет, о какой именно руководительнице партии идет речь, но источники издания "ГОРДОН" сообщили, что это теща главы партии Анатолия Шария Алла Бондаренко.

Зеленский поговорил с главой Венецианской комиссии

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября провел разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио, одной из его тем был принятый Верховной Радой законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

ООН назвала число погибших за время войны на Донбассе гражданских лиц

За все время продолжающейся войны на востоке Украины жертвами конфликта стали 3092 мирных жителя. Об этом свидетельствует отчет Управления верховного комиссара ООН, опубликованный 23 сентября.

Стало известно, какой фильм поборется за "Оскар" от Украины

От Украины на кинопремию "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" будет претендовать лента Наталки Ворожбит "Плохие дороги".

Милевский завершил карьеру

Бывший игрок сборной Украины по футболу Артем Милевский объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.