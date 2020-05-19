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Шмыгаль анонсировал возобновление работы транспорта, Джапарову назначат в МИД. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 18 мая.

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В Украине возобновит работу транспорт
В Украине возобновит работу транспорт
Фото: EPA

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 18 мая коронавирус в Украине подтвержден у 18 616 человек, 535 из них умерли, а 5276 вылечились. За сутки инфекцию подтвердили у 325 человек – это самый низкий суточный прирост за месяц.

Шмыгаль рассказал, когда возобновит работу транспорт

С 22 мая в Украине возобновит работу городской и пригородный транспорт, с 25 мая – метрополитены, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что с 25 мая правительство разрешит работу детских садов и метрополитенов, но только в тех городах, "где будет позволять эпидемическая ситуация". Также ряд карантинных мер планируют смягчить.

Зеленский проведет пресс-конференцию

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского состоится в среду, 20 мая.

В Украине два мусульманских праздника сделают государственными

Зеленский намерен предоставить статус государственных религиозных праздников исламским праздникам окончания хаджа (Курбан-Байрам) и окончания поста после Рамадана (Ураза-Байрам).

Джапарову назначат в МИД

На встрече с представителями крымскотатарского народа Зеленский сообщил, что бывший заместитель министра информполитики Эмине Джапарова будет назначена первым заместителем министра иностранных дел Украины. Глава государства отметил, что "представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне".

Джапарова сказала, что на новой должности будет заниматься вопросами оккупированного Крыма.

"Детское Евровидение" состоится в этом году

"Детское Евровидение 2020" пройдет в Варшаве в ноябре. Конкурс второй раз подряд состоится в Польше.

Теги: транспорт, метро, крымские татары, карантин, Курбан-байрам, мусульмане, Владимир Зеленский, Ураза-байрам, Эмине Джапарова, Детское Евровидение, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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