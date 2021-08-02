Шмыгаль поручил за месяц подготовить список объектов для приватизации на 2022–2023 годы

Такое указание премьер дал после совещания с главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко и министром Кабинета Министров Украины Олегом Немчиновым. Чиновники обсуждали также подготовку к аукционам, добавил глава Кабмина.

"В фонде доложили, что по итогам 2020 года доходы от приватизации составили 2,25 млрд грн. В этом году от аукционов планируют привлечь в государственный бюджет до 12 млрд грн, суммарно это больше, чем за последние пять лет", – подчеркнул Шмыгаль.