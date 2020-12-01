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Шмыгаль: Предоставление томоса об автокефалии ПЦУ открыло новые перспективы для гармоничного развития христианства на украинских землях

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль выразил благодарность вселенскому патриарху Варфоломею за предоставление томоса об автокефалии ПЦУ.

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Шмыгаль во время визита в Турцию встретился с Варфоломеем
Шмыгаль во время визита в Турцию встретился с Варфоломеем
Фото: kmu.gov.ua

Предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины открыло новые перспективы для гармоничного развития христианства на украинских землях. Об этом во время встречи со вселенским патриархом Варфоломеем заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Глава украинского правительства выразил благодарность Варфоломею за предоставление томоса об автокефалии ПЦУ и за поддержку процесса ее признания другими поместными церквями.

"Предоставление томоса об автокефалии открыло новые перспективы для более гармоничного развития христианства на украинских землях и полного удовлетворения духовных потребностей верующих, принадлежащих к византийской духовной традиции", – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, Православная церковь Украины является надежным партнером государственных институтов в вопросах социального и гуманитарного служения. Государство, со своей стороны, поддерживает активную социальную деятельность церкви и придает ей в юридически обоснованных и возможных пределах полную социальную и экономическую поддержку.

Также Шмыгаль отметил, что важным фактором развития религиозных процессов в Украине стало функционирование ставропигии Вселенского патриархата в Киеве.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

24 октября 2020 года Кипрская церковь стала четвертой поместной церковью после Вселенского и Александрийского патриархатов, а также Греческой церкви, признавшей автокефалию Православной церкви Украины.

Варфоломей по приглашению президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году посетит Украину на День независимости.

Зеленский встречался с Варфоломеем в ходе своего визита в Турцию 16 октября.

Шмыгаль находится в Турции с визитом с 29 ноября.

Теги: Украина, Турция, христианство, церковь, Варфоломей, автокефалия, томос, Православная церковь Украины, Денис Шмыгаль, ПЦУ
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