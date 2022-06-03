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ПОЛИТИКА

Шуляк заявила, что "Слуга народа" присоединяется к Альянсу либералов и демократов за Европу

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Шуляк: Партия "Слуга народа" усилит Альянс либералов и демократов Европы
Шуляк: Партия "Слуга народа" усилит Альянс либералов и демократов Европы
Фото: sluga-narodu.com

Президентская партия "Слуга народа" ориентируется на либеральный порядок и крепкие демократические институты и может значительно усилить европейскую политику так же, как Украина способна усилить ЕС. Об этом заявила председатель партии Елена Шуляк, выступая на проходящем в Дублине саммите партии "Альянс либералов и демократов за Европу" (АЛДЕ), сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Для нас входящие в АЛДЕ партии являются образцами политических сил, преданных общим ценностям единой Европы. А в Украине сегодня ведется борьба за ценности свободы и демократии, борьба за Европу и ее будущее", – цитирует пресс-служба обращение Шуляк.

Она рассказала об истории создания политической партии "Слуга народа", которая из нескольких десятков людей в начале своего существования превратилась в мощную политическую силу.

"На сегодняшний день наша большая политическая команда насчитывает около 10 тыс. человек, работают женское и молодежное крыло партии", – рассказала глава "Слуги народа".

По ее словам, партия смогла ввести наиболее последовательные, системные и радикальные либеральные реформы за время независимости Украины, но реализацию большинства из них прервало полномасштабное вторжение России в Украину.

"Присоединение к "политической семье" партии "Альянс либералов и демократов за Европу" в качестве полноправного члена партии "Слуга народа" является одним из ключевых приоритетов в международной политике. В Европе много политических "семей" и партийных конгломератов европейского уровня. Но мы не сомневались в том, что самым оптимальным вариантом для нас является присоединение именно к АЛДЕ", – констатировала Шуляк.

"Мы уверены, что присоединение нашей партии к Альянсу либералов и демократов будет значимым событием как для украинской, так и для европейской политики. "Слуга народа" усилит АЛДЕ так же, как Украина усилит Евросоюз. Вместе мы можем больше. Вместе мы победим!" – подытожила Шуляк.

Альянс либералов и демократов за Европу – европейская партия, включающая либеральные и либерально-демократические партии, в основном действующие в странах ЕС. На национальном уровне партии – члены АЛДЕ принимают участие в правительствах 12 из 27 стран ЕС. Начало официального партнерства с либералами Европы поможет многочисленной партии украинского парламента заручиться поддержкой европейских коллег в условиях, когда Украина защищает себя и всю Европу от российского нашествия, резюмировали в пресс-службе "Слуги народа".

Теги: демократия, политика, Европа, Слуга народа, партия, Елена Шуляк, ЕС
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