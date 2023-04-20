Шуляк о законопроекте №5655: Местные власти не хотят, чтобы еще кто-то видел, как они некачественно выполняют свою функцию

Согласно проекту закона, местные власти утверждают градостроительную документацию, именно они определяют, как будет развиваться город, предоставляют в аренду или в собственность земельный участок и выдают градостроительные условия и ограничения.



"Отмечаю: это все делают местные власти. Это с одной стороны. С другой – в законе мы им говорим: уважаемые чиновники местного уровня, теперь вы обязаны непрерывно и обязательно мониторить свои территории. То есть вы сканер, который с утра и до ночи должен смотреть, что у вас строится. В рамках мониторинга они должны выявлять все самовольное, незаконное строительство, вносить данные в электронную систему. Обязательно. Чтобы вы это видели. Чтобы это я видела. Чтобы министерство как орган надзора видело", – рассказала Шуляк.

По ее мнению, местные власти часто закрывают глаза и не видят нарушений, как не видели, например, домов основателя группы компаний "Укогруп" Анатолия Войцеховского.

"А теперь нужно будет мониторить и вносить данные о таких самочинных объектах. Если не внесешь – к тебе придет министерство, и в рамках надзора к тебе будет санкция. Нравится ли это местным властям? Очевидно, что нет", – говорит народный депутат.

Шуляк отметила, что в рамках мониторинга чиновники будут выявлять некое самовольное строительство, а затем заходить на проверку – то есть осуществлять обязательный контроль за этим объектом строительства.

"В рамках мониторинга – это одна операция. В рамках контроля – это другая операция. Местные власти зашли, увидели, что действительно там что-то происходит не то, заблокировали и демонтировали без решения суда. Мне кажется, таких полномочий у местных властей никогда еще не было. Проблема в другом – местные власти не хотят мониторинга. Они не хотят, чтобы кто-то еще видел, как они некачественно выполняют свою функцию", – подчеркнула политик.