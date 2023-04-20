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Шуляк о законопроекте №5655: Местные власти не хотят, чтобы еще кто-то видел, как они некачественно выполняют свою функцию

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Елена Шуляк: Таких полномочий у местных властей никогда еще не было
Елена Шуляк: Таких полномочий у местных властей никогда еще не было
Фото: пресс-служба Елены Шуляк

Автор законопроекта №5655, глава политической партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк отвергла тезисы об ограничении прав местных властей в результате запуска градостроительной реформы. В интервью изданию "Цензор.НЕТ" она заявила, что таких полномочий, как предусматривает реформа, у местных властей никогда еще не было.

Согласно проекту закона, местные власти утверждают градостроительную документацию, именно они определяют, как будет развиваться город, предоставляют в аренду или в собственность земельный участок и выдают градостроительные условия и ограничения. 

"Отмечаю: это все делают местные власти. Это с одной стороны. С другой – в законе мы им говорим: уважаемые чиновники местного уровня, теперь вы обязаны непрерывно и обязательно мониторить свои территории. То есть вы сканер, который с утра и до ночи должен смотреть, что у вас строится. В рамках мониторинга они должны выявлять все самовольное, незаконное строительство, вносить данные в электронную систему. Обязательно. Чтобы вы это видели. Чтобы это я видела. Чтобы министерство как орган надзора видело", – рассказала Шуляк.

По ее мнению, местные власти часто закрывают глаза и не видят нарушений, как не видели, например, домов основателя группы компаний "Укогруп" Анатолия Войцеховского.

"А теперь нужно будет мониторить и вносить данные о таких самочинных объектах. Если не внесешь – к тебе придет министерство, и в рамках надзора к тебе будет санкция. Нравится ли это местным властям? Очевидно, что нет", – говорит народный депутат.

Шуляк отметила, что в рамках мониторинга чиновники будут выявлять некое самовольное строительство, а затем заходить на проверку –  то есть осуществлять обязательный контроль за этим объектом строительства.

"В рамках мониторинга – это одна операция. В рамках контроля – это другая операция. Местные власти зашли, увидели, что действительно там что-то происходит не то, заблокировали и демонтировали без решения суда. Мне кажется, таких полномочий у местных властей никогда еще не было. Проблема в другом – местные власти не хотят мониторинга. Они не хотят, чтобы кто-то еще видел, как они некачественно выполняют свою функцию", – подчеркнула политик.

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов. Документ находится на подписи у президента.

Теги: Верховная Рада, самоуправление, строительство, застройка, законопроект, Елена Шуляк
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