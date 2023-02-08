Система военно-врачебных комиссий в Украине несовершенна, есть потребность в ее перезагрузке – Минобороны

Речь о ВВК шла на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором, помимо Маляр, присутствовали замминистра обороны Олег Гайдук и командующий медицинскими силами Вооруженных сил Украины Татьяна Остащенко, отметили в Минобороны.

Одним из пяти основных направлений усовершенствования работы ВВК, которые обсуждались на заседании комитета Рады, стало ускорение введения в военных заведениях электронной медицинской информационной системы (МИС) и внедрение электронных очередей, что "позволит избежать ситуаций, когда военнослужащие после ранения для получения экспертного заключения вынуждены проводить время в огромных очередях и заниматься бумажной волокитой".

Также обсуждались:

внедрение электронных очередей;

использование электронного документооборота в процессах ВВК;

пересмотр количества таких комиссий;

сервисное обслуживание в военных учреждениях.

"Полномасштабное вторжение поставило перед новыми вызовами медицинское обеспечение, в том числе и несовершенную систему ВВК. За это время было создано единое медицинское пространство гражданской и военной медицины, а также расширена система ВВК", – отметила Маляр.

Она уточнила, что речь идет о создании 66 внештатных ВВК в военных медучреждениях и дополнительно 340 внештатных дополнительных комиссий в учреждениях здравоохранения разных форм собственности.

"Впрочем, в связи с увеличением нагрузки очевидна потребность в "перезагрузке" проведения указанной экспертизы», – отметила Анна Маляр.

По ее словам, ВВК должны стать "цифровизированными, простыми и доступными для каждого защитника и защитницы".