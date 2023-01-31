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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине цифровизируют прохождение военно-врачебной комиссии

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Украинским военным будет легче получать документы о ранении, говорят в Минцифры
Украинским военным будет легче получать документы о ранении, говорят в Минцифры
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Украине планируется цифровизировать процессы прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 20 января в Telegram.

Команда Минцифры вместе с Минобороны, Минздравом, Минветеранов, Минсоцполитики уже разработала план по цифровизации ВВК, сообщил Федоров. Электронный документооборот сократит очереди, а автоматизация процессов снизит нагрузку на раненых военных.

Министр отметил, что сейчас раненые бойцы вынуждены проводить время в очередях, ходить в различные учреждения и собирать кучу бумажных документов, чтобы подтвердить ранение. После этого комиссия дает экспертное заключение, что делать военному после ранения: увольняться со службы, переводиться на другую должность или возвращаться в часть для продолжения службы.

"К примеру, военного ранили под Бахмутом. Эвакуировали в киевский госпиталь на реабилитацию. После лечения бойцу нужно возвращаться в свою часть, чтобы получить бумажное направление на ВВК. Затем собрать кучу документов, необходимых для прохождения ВЛК, которая вообще может быть в другом городе. И такой "квест" нужно проходить, даже если военному ампутировали руку или ногу", – объяснил Федоров.

По его словам, ВВК – это только небольшая часть того, что нужно цифровизировать в военной сфере.

Планы власти прокомментировал украинский адвокат, военнослужащий Вооруженных сил Украины и общественный деятель Маси Найем, который в июне 2022 года получил на фронте тяжелое ранение головы. Он отметил большую важность запуска цифровизации услуг для военных.

"В приоритете – автоматизация процессов и нормирование электронных документов в военных учреждениях. Это уберет лишние коммуникации и перемещения военнослужащего между больницами, территориальными центрами комплектования и соцподдержки и воинской частью", – написал он в Facebook.

По его словам, также необходимо реформировать сервисное обслуживание раненых и осуществить профессиональную переподготовку врачей в вопросах ВВК. Найем подчеркнул, что все процедуры должны быть понятны медперсоналу.

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/pfbid02MYMaGEHrjrVtyQBnYSkmDaL3TQ5s7nrUhTT5UgL2SfdxfuXMDgrPSTp4DsgWSbUHl

Несколькими днями ранее широкое распространение в сети получил пост военного Мирослава Отковича, который рассказал об очередях на ВВК. По его словам, раненые без конечностей стоят в очереди за справкой по несколько часов.

"Поликлиника открывается в девять утра, в 7.30 здесь уже людно. В полдевятого в списках в регистратуру уже был 60-м, в очереди к хирургу 13-м. Электронной очереди не существует. Все на листочке в клеточку. А для того, чтобы попасть в последний кабинет, там, где выписывают документы ВВК, моя фамилия оказалась под номером 502!

– Вы первый день? – не без иронии спрашивает молодой парень в хорошо сшитом тактическом костюме болотного цвета.

– Да.

– А я уже 21-й день в очереди стою, у меня восемь врачей!" – пишет Откович.

По его словам, все стоят исключительно за подписями на документах, раненых в этом процессе никто не осматривает и не лечит. Воин отметил, что для раненых необходимо усовершенствовать процесс оформления документов и обеспечить комфортные условия.

https://www.facebook.com/Otkovych/posts/pfbid02hhENRPDh5QbwNNcf7bLhK64o3aqy8wjYdVc3zNHETARNJFY9qxYBfUnx2PEiPipKl

Контекст:

В Минцифры заявляли, что до 2024 года планируют оцифровать 100% услуг в Украине. 

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже становится лидером в цифровой трансформации государства и общества. 

Теги: военные, документы, врачи, ранение, Михаил Федоров, Минцифры
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