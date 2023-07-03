"Ситуация позорная". Минреинтеграции сообщило, что приговоренный к 15 годам заключения коллаборант Балицкий остается депутатом облсовета

Информация о приговоре Балицкому на сайте облсовета есть Фото: Евгений Балицкий / Facebook

"Предатель Евгений Балицкий почему-то до сих пор имеет мандат депутата облсовета. Он публично поддержал российскую оккупацию. Он добровольно пошел на сотрудничество и занял должность "руководителя" оккупационной администрации РФ. [...] Но почему-то формально он до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета", – говорится в сообщении.

В Минреинтеграции призвали "лишить предателя депутатского мандата, ведь эта ситуация является позорной".

На сайте Запорожского облсовета Балицкий указан в числе депутатов (Оппозиционный блок), с припиской "предатель".

Скриншот: zor.gov.ua