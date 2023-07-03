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"Ситуация позорная". Минреинтеграции сообщило, что приговоренный к 15 годам заключения коллаборант Балицкий остается депутатом облсовета

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Информация о приговоре Балицкому на сайте облсовета есть
Информация о приговоре Балицкому на сайте облсовета есть
Фото: Евгений Балицкий / Facebook

"Глава" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий, которого суд в Украине приговорил к 15 годам лишения свободы, остается депутатом Запорожского областного совета. Об этом 2 июля проинформировало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Предатель Евгений Балицкий почему-то до сих пор имеет мандат депутата облсовета. Он публично поддержал российскую оккупацию. Он добровольно пошел на сотрудничество и занял должность "руководителя" оккупационной администрации РФ. [...] Но почему-то формально он до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета", – говорится в сообщении.

В Минреинтеграции призвали "лишить предателя депутатского мандата, ведь эта ситуация является позорной".

На сайте Запорожского облсовета Балицкий указан в числе депутатов (Оппозиционный блок), с припиской "предатель".

Скриншот: zor.gov.ua
Скриншот: zor.gov.ua

Контекст:

Будучи нардепом от Партии регионов, Балицкий 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" – пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова. Покинул фракцию Партии регионов 3 июня 2014 года. В октябре 2014 года на внеочередных парламентских выборах победил в одномандатном округе №80 в Запорожской области, входил во фракцию Оппозиционного блока. В 2020 году стал депутатом Запорожского облсовета.

После захвата войсками РФ части Запорожской области Балицкий начал сотрудничать с оккупантами. 7 мая 2022 года он провел "пресс-конференцию", где назвал себя "губернатором области". 26 мая СБУ объявила ему подозрение в коллаборационной деятельности.

29 июня 2023 года Служба безопасности Украины сообщила, что суд признал Балицкого виновным в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории и в попытке изменить государственную границу Украины, и заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Информация о приговоре Балицкому размещена в том числе на сайте Запорожского облсовета.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: депутаты, Запорожская область, приговор, мандат, Евгений Балицкий, облсовет, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, коллаборационизм
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