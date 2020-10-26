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Смешко: У нас не так много осталось профессионалов мирового уровня. Зеленский должен поклониться и пригласить их для создания правительства национального спасения

Как заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко, президент Украины Владимир Зеленский должен собрать вместе украинских профессионалов "высочайшего уровня" для создания правительства национального спасения.

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Смешко: У нас еще есть потенциал для всего
Смешко: У нас еще есть потенциал для всего
Фото: sylaichest.org

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует извлечь уроки из допущенных ошибок, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко.

Журналист вспомнил слова российского экономиста, бывшего советника президента РФ Владимира Путина, старшего научного сотрудника Института Катона в Вашингтоне Андрея Илларионова о том, что "Зеленский – все", и спросил: "Владимир Зеленский как президент – все? Или надежда есть?"

"На сегодняшний день все зависит от Владимира Александровича Зеленского. Если это сильный человек, для которого Родина, честь – выше всего, он должен извлечь уроки из допущенных ошибок. Он должен понять, что у нас не так много осталось в стране профессионалов высочайшего, мирового уровня. Он должен, извините меня, поклониться даже и пригласить их для того, чтобы создать правительство национального спасения. Те, кто понимает, что экономика – это не очередной транш Международного валютного фонда и не поиски, что еще можно продать в богатейшей европейской стране", – ответил Смешко. 

Смешко: Происходящее с Киевом сейчас – преступление. Читайте полный текст интервью.

У Украины "еще есть потенциал", добавил он.  

"Если [Зеленский] поймет, что ему нужно немедленно всех профессионалов собрать вместе, [он может] создать правительство, которое способно еще спасти... У нас еще лет пять... Это мое личное. У нас еще есть потенциал для всего", – сказал Смешко.

Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Украина, правительство, Игорь Смешко, Владимир Зеленский
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