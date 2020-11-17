СМИ показали документы, демонстрирующие, как заместитель Кернеса Овинникова бесплатно выделяла землю своему сыну

В статье издания Delo.ua обнародованы резолюции и служебные письма за подписью заместителя мэра Харькова Геннадия Кернеса по вопросам градостроения, архитектуры и земельных отношений Татьяны Овинниковой, где заместитель мэра дает поручения подчиненным рассмотреть вопрос выделения земли своему сыну, а также подписанный Овинниковой перечень проектов решений горсовета, в котором также есть данный вопрос.

Сайт Delo.ua обнародовал документы, показывающие, что заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса по вопросам градостроения, архитектуры и земельных отношений Татьяна Овинникова, подозреваемая в организации схем по хищению земли, бесплатно выделила землю в центре Харькова своему сыну Антону.

В статье обнародованы резолюции и служебные письма за подписью Овинниковой, где заместитель мэра дает поручения подчиненным рассмотреть вопрос выделения земли своему сыну, а также подписанный Овинниковой перечень проектов решений горсовета, в котором также есть данный вопрос.



По информации издания, Антон Овинников решил получить бесплатно участок земли в историческом центре Харькова по улице Данилевского и подал заявление об этом на имя городского головы.

"Тут начинают происходить быстрые "семейные" чудеса, весьма далекие от закона. Потому что в цепочке документов на согласование возникает мама Антона, которая одновременно является заместителем мэра Харькова по вопросам градостроения, архитектуры и земельных отношений. И уже со своей высокой должности налагает резолюцию, обязательную для подчиненного ей специалиста: "Рассмотреть и информировать заявителя", что на бюрократическом языке означает обеспечить положительное решение вопроса", – пишет издание.



По мнению журналистов, такие действия имеют явные признаки нарушения закона, поскольку чиновница использовала свои служебные полномочия в пользу собственного сына.

"В то время как статьи 28 и 29 закона Украины "О предотвращении коррупции" прямо требуют от чиновников сообщить о таком конфликте интересов начальству, воздержаться от противоправных действий и разрешить конфликт законным способом", – отмечает издание.



Также издание напоминает, что 16 ноября Шевченковский районный суд Харькова в очередной раз перенес рассмотрение известного "кооперативного дела", в котором Овинникова проходит как подозреваемая и "главный архитектор" схем по разворовыванию 650 га харьковской земли времен мэрства Михаила Добкина и Геннадия Кернеса.

"Судебное заседание вновь перенесено, как это уже многократно случалось, начиная с весны 2017 года. Что, безусловно, добавляет оптимизма всем подозреваемым "кооператорам" с Михаилом Добкиным включительно (Кернес тут проходит как свидетель). Ведь из пяти лет, необходимых для истечения срока давности по делу, уже прошло более чем три с половиной года", – говорится в статье.

Следствие считает чиновницу ключевой фигурой в разворовывании 650 га харьковской земли. В 2017 году ей вручили подозрение, Овинникова была арестована, но вышла под залог в 30 млн грн.

Уголовное производство касается периода с 2008-го по 2016 год, когда Харьковом руководил мэр Михаил Добкин, а после – нынешний городской голова Геннадий Кернес. По данным правоохраниетей, за это время на подставных лиц бесплатно передали более 650 га городской земли. Земельные участки выделяли подставным лицам, которые номинально организовывали кооперативы, считают следователи.

По данным Генпрокуратуры, Овинникова "согласовала и способствовала вынесению на сессию городского совета вопросов бесплатного предоставления в собственность обслуживающим кооперативам земельных участков якобы для строительства многоквартирных домов с целью улучшения жилищных условий их членов".

"РБК-Украина" напоминает, что 2 июня 2017 года Овинникова покинула должность заместителя мэра по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений, но осталась работать как советник Кернеса. 28 ноября 2018 года Кернес вернул Овинникову на пост своего заместителя.