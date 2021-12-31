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СНБО поручил проверить поставки оружия и продуктов Вооруженным силам Украины за последние пять лет

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СНБО поручил проверить поставки в ВСУ вооружения, военной техники и продовольствия
СНБО поручил проверить поставки в ВСУ вооружения, военной техники и продовольствия
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 декабря поручил Кабмину Украины создать межведомственную рабочую группу по проверке поставок основных видов вооружения, военной техники и продовольствия в Вооруженные силы Украины с 2017-го по 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"По инициативе президента Украины было проголосовано несколько протокольных поручений, в частности... поручить правительству создание межведомственной рабочей группы по проверке поставок с 1 января 2017 года до 31 декабря 2021 года (за последние пять лет) основных видов вооружения, военной техники и продовольствия", – сказано в сообщении.
Контекст:

В июне 2021 года СНБО утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса страны, предусматривающую выделение из госбюджета не менее 0,5% ВВП ежегодно на обеспечение развития оборонно-промышленного комплекса. Стратегию планируют реализовать в три этапа, она рассчитана до 2030 года

В августе СНБО на заседании в секретном режиме рассмотрел вопрос о развитии ракетного вооружения до 2031 года. По словам секретаря СНБО Данилова, до 2031 года Украина планирует потратить на эту программу более 200 млрд грн. 

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегический оборонный бюллетень Украины, на основе которого будут разработаны государственные целевые программы и другие планировочные документы и проекты по развитию возможностей сил обороны. В том же месяце СНБО инициировал аудит состояния военно-технического сотрудничества Украины с другими странами, на основании которого будет разработана стратегия военно-технического сотрудничества Украины на ближайшие пять лет. 

Теги: СНБО, вооружение, военная техника, ВСУ, аудит
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