СНБО поручил проверить поставки оружия и продуктов Вооруженным силам Украины за последние пять лет

Контекст:

В июне 2021 года СНБО утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса страны, предусматривающую выделение из госбюджета не менее 0,5% ВВП ежегодно на обеспечение развития оборонно-промышленного комплекса. Стратегию планируют реализовать в три этапа, она рассчитана до 2030 года.

В августе СНБО на заседании в секретном режиме рассмотрел вопрос о развитии ракетного вооружения до 2031 года. По словам секретаря СНБО Данилова, до 2031 года Украина планирует потратить на эту программу более 200 млрд грн.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегический оборонный бюллетень Украины, на основе которого будут разработаны государственные целевые программы и другие планировочные документы и проекты по развитию возможностей сил обороны. В том же месяце СНБО инициировал аудит состояния военно-технического сотрудничества Украины с другими странами, на основании которого будет разработана стратегия военно-технического сотрудничества Украины на ближайшие пять лет.