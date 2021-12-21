Советник министра энергетики Украины выписал себе премий на 2 млн грн – НАБУ

Следствие установило, что на протяжении 2019–2020 годов чиновник завладел средствами государственного предприятия на общую сумму свыше 2,15 млн грн. По данным НАБУ, он выдавал приказы о выплате себе поощрительных выплат в виде премий, поощрений и надбавок.
Советнику инкриминировали ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах".
Источники "Украинской правды" и Liga.net сообщили, что речь идет о Владимире Евдокимове, фигуранте дела о "Роттердам плюс".
24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших угольную формулу "Роттердам плюс". С 1 июля 2019 года вступил в силу новый рынок электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен упразднены и формула "Роттердам плюс" прекратила действие но расследование НАБУ продолжается.
8 августа детективы НАБУ задержали Евдокимова и подготовили подозрение бывшему главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку. В бюро сообщили, что о подозрении объявили экс-главе НКРЭКУ и еще пятерым фигурантам дела. Сумма ущерба для потребителей электроэнергии, по версии следствия, составила 18,87 млрд грн. Вовк дело "Роттердам плюс" также считает политическим преследованием.
9 августа суд избрал Евдокимову меру пресечения в виде ареста на 60 суток или залога в 2 млн грн.