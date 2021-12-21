Советник министра энергетики Украины выписал себе премий на 2 млн грн – НАБУ

Следствие установило, что на протяжении 2019–2020 годов чиновник завладел средствами государственного предприятия на общую сумму свыше 2,15 млн грн. По данным НАБУ, он выдавал приказы о выплате себе поощрительных выплат в виде премий, поощрений и надбавок.

Советнику инкриминировали ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах".

Источники "Украинской правды" и Liga.net сообщили, что речь идет о Владимире Евдокимове, фигуранте дела о "Роттердам плюс".