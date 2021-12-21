ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Советник министра энергетики Украины выписал себе премий на 2 млн грн – НАБУ

Советнику инкриминировали ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины
Советнику инкриминировали ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении внештатному советнику министра энергетики Украины, бывшему директору государственного предприятия "Оператор рынка" в завладении 2,15 млн грн средств госпредприятия. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что на протяжении 2019–2020 годов чиновник завладел средствами государственного предприятия на общую сумму свыше 2,15 млн грн. По данным НАБУ, он выдавал приказы о выплате себе поощрительных выплат в виде премий, поощрений и надбавок.

Советнику инкриминировали ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах".

Источники "Украинской правды" и Liga.net сообщили, что речь идет о Владимире Евдокимове, фигуранте дела о "Роттердам плюс".

Контекст:

24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших угольную формулу "Роттердам плюс". С 1 июля 2019 года вступил в силу новый рынок электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен упразднены и формула "Роттердам плюс" прекратила действие но расследование НАБУ продолжается.

8 августа детективы НАБУ задержали Евдокимова и подготовили подозрение бывшему главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку. В бюро сообщили, что о подозрении объявили экс-главе НКРЭКУ и еще пятерым фигурантам дела. Сумма ущерба для потребителей электроэнергии, по версии следствия, составила 18,87 млрд грн. Вовк дело "Роттердам плюс" также считает политическим преследованием.

9 августа суд избрал Евдокимову меру пресечения в виде ареста на 60 суток или залога в 2 млн грн.

Теги: Украина, премия, Министерство энергетики, НАБУ, уголовное дело
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Павлик отреагировал на обвинения четвертой жены в разрушении их брака
Павлик отреагировал на обвинения четвертой жены в разрушении их брака
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала оголенную спину и декольте
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала оголенную спину и декольте
  Вышел первый трейлер спецэпизода о Гарри Поттере "Возвращение в Хогвартс". Видео
  Вышел первый трейлер спецэпизода о Гарри Поттере "Возвращение в Хогвартс". Видео
  Дорн: Как я несколько месяцев прожил в США без женщин? Дрочил
  Дорн: Как я несколько месяцев прожил в США без женщин? Дрочил G
"Вареник хоть бы прикрыла". Волочкова в шпагате покружилась над головой у мужчины
"Вареник хоть бы прикрыла". Волочкова в шпагате покружилась над головой у мужчины
"На тебя дети подписаны, вы что делаете?" Футболист Довбик показал ягодицы жены на отдыхе на Мальдивах
"На тебя дети подписаны, вы что делаете?" Футболист Довбик показал ягодицы жены на отдыхе на Мальдивах
"Весь год я пребывала в любви". Жанна Бадоева в глубоком декольте публично призналась в любви
"Весь год я пребывала в любви". Жанна Бадоева в глубоком декольте публично призналась в любви
"Красотка, улыбка ослепительна". Каменских снялась в облегающем платье с разрезом выше бедра
"Красотка, улыбка ослепительна". Каменских снялась в облегающем платье с разрезом выше бедра
  Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику
  Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику
59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака
59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
В Spotify появилась официальная страница Украины
В Spotify появилась официальная страница Украины
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (180529)
2
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте (97716)
3
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (58808)
4
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (57203)
5
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (35410)
6
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (29375)
7
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (27590)
8
"Женщина-зажигалочка". Ребрик в прыжке показала растяжку и засветила промежность (24111)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS