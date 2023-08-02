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"Спасибо за каждый злотый, снаряд или доброе слово". Данилов прокомментировал отношения Польши и Украины

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Данилов: Польское государство и польский народ стоят бок о бок с Украиной
Данилов: Польское государство и польский народ стоят бок о бок с Украиной
Фото: president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал отношения между Польшей и Украиной на фоне обострения ситуации. Свое мнение 2 августа он опубликовал в Twitter.

"Украина и Польша едины в своем союзе несокрушимых! Мы благодарим за каждый злотый, снаряд или доброе слово и за каждую женщину и ребенка, которых польский народ приютил в своем доме в самые страшные моменты нашей истории", – написал Данилов.

Он подчеркнул, что Польша и Украина объединены "общей европейской историей, миллионами родственных и дружеских связей". Также у них единая цель – "уничтожение московского чудовища, посягнувшего на свободу".

"Польское государство и польский народ стоят бок о бок с Украиной с первой минуты справедливой войны против российского мрака и московской дикости", – добавил он.

Данилов поблагодарил Польшу и напомнил, что первую партию оружия после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ 24 февраля 2022 года передала Варшава.

"Мы помним, кто первым протянул Украине ружье и хлеб! Напряжение Великой войны иногда вызывает эмоциональные действия и слова, но в нашей семье мы самостоятельно, без посторонней помощи сможем уладить любые недоразумения", – заявил Данилов.

В конце июля в эфире польского общественного телевидения госсекретарь канцелярии президента Польши, глава бюро по международной политике Марцин Пшидач в контексте ситуации с блокировкой экспорта украинского зерна заявил, что Украина "получила действительно большую поддержку от Польши" и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет". В Офисе президента Украины ответили, что такие заявления не соответствуют уровню "союзнических и братских отношений между странами".

1 августа в МИД Украины был приглашен посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. Ему указали, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы, подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

В тот же день в МИД Польши вызвали посла Украины в Варшаве Василия Зварича "в связи с заявлениями представителей украинской власти".

Ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. "Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", – написал он в Twitter. 

Контекст:

Вооруженные конфликты между поляками и украинцами начались во время Второй мировой войны и продолжались до 1947 года. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные как Волынская резня (Волынская трагедия). В другие годы они происходили на Холмщине и в Закерзонье. Точное количество погибших в этих конфликтах неизвестно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч. Большинство погибших были поляками.

События на Волыни в Украине и Польше оценивают по-разному. 

22 июля 2016 года Сейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом, а также установил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой. 8 сентября Верховная Рада приняла заявление, в котором назвала решение польского Сейма некорректной оценкой трагических событий.

В 2019-м Дуда заявлял, что события 1940-х годов на Волыни были "не войной между Польшей и Украиной, а просто этнической чисткой, просто речь шла о том, чтобы поляков с этих территорий удалить".

После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину Дуда и Зеленский говорили о том, что в истории отношений двух стран начался новый этап и "исторические вопросы кажутся мелкими"

Зеленский в День памяти жертв Волынской трагедии 12 июля 2022 года внес в Верховную Раду законопроект о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши в Украине. Летом 2022 года его приняла Рада, осенью закон вступил в силу.

11 июля 2023 года Сейм Польши назвал события на Волыни геноцидом

Теги: Украина, Польша, СНБО, МИД Польши, Варшава, Алексей Данилов
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