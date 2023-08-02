"Спасибо за каждый злотый, снаряд или доброе слово". Данилов прокомментировал отношения Польши и Украины

"Украина и Польша едины в своем союзе несокрушимых! Мы благодарим за каждый злотый, снаряд или доброе слово и за каждую женщину и ребенка, которых польский народ приютил в своем доме в самые страшные моменты нашей истории", – написал Данилов.

Он подчеркнул, что Польша и Украина объединены "общей европейской историей, миллионами родственных и дружеских связей". Также у них единая цель – "уничтожение московского чудовища, посягнувшего на свободу".

"Польское государство и польский народ стоят бок о бок с Украиной с первой минуты справедливой войны против российского мрака и московской дикости", – добавил он.

Данилов поблагодарил Польшу и напомнил, что первую партию оружия после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ 24 февраля 2022 года передала Варшава.

"Мы помним, кто первым протянул Украине ружье и хлеб! Напряжение Великой войны иногда вызывает эмоциональные действия и слова, но в нашей семье мы самостоятельно, без посторонней помощи сможем уладить любые недоразумения", – заявил Данилов.

* і * єдині у своєму союзі незламних! Ми дякуємо за кожний злотий, снаряд чи добре слово і за кожну жінку і дитину, яких польський народ прихистив у своїй домівці в найстрашніші моменти нашої історії.

Ми об’єднанні спільною європейською історією, мільйонами родинних і дружніх… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 2, 2023

В конце июля в эфире польского общественного телевидения госсекретарь канцелярии президента Польши, глава бюро по международной политике Марцин Пшидач в контексте ситуации с блокировкой экспорта украинского зерна заявил, что Украина "получила действительно большую поддержку от Польши" и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет". В Офисе президента Украины ответили, что такие заявления не соответствуют уровню "союзнических и братских отношений между странами".

1 августа в МИД Украины был приглашен посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. Ему указали, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы, подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

В тот же день в МИД Польши вызвали посла Украины в Варшаве Василия Зварича "в связи с заявлениями представителей украинской власти".

Ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. "Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", – написал он в Twitter.