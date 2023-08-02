"Эмоциям точно стоит остыть". Зеленский заявил, что никакие политические мгновения не смогут испортить отношения между Польшей и Украиной

В конце июля в эфире польского общественного телевидения госсекретарь канцелярии президента Польши, глава бюро по международной политике Марцин Пшидач в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна заявил, что Украина "получила действительно большую поддержку от Польши" и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет". В ОПУ ответили, что такие заявления не соответствуют уровню "союзнических и братских отношений между странами".
1 августа в МИД Украины был приглашен посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. Ему указали, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы, подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
В тот же день в МИД Польши вызвали посла Украины в Варшаве Василия Зварича "в связи с заявлениями представителей украинской власти".
"Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", – написал Зеленский в Twitter.
Он отметил, что Украина борется "за свободу свою и всей Европы", и выразил благодарность "каждому народу, который помогает".
"Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может, – указал Зеленский. – Мы в Европе умеем объединяться и защищать наши ценности бок о бок, несмотря ни на какие сезоны и настроения, политические течения и личные амбиции. Но сейчас видим разные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции – выше фундаментальных интересов народов".
Народи Європи знають, що свобода кожного найміцніша тоді, коли це спільна свобода всіх. Ми в Європі вміємо об * єднуватися та захищати наші цінності пліч-о-пліч, незважаючи на жодні сезони та настрої, політичні течії та особисті амбіції. Але зараз бачимо різні сигнали, що політика…— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2023
28 апреля Еврокомиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией по импорту украинской агропродукции в ЕС. Со 2 мая по 5 июня действовал запрет на свободный оборот украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в этих пяти странах. 5 июня его продлили до 15 сентября.
Эмбарго ввели из-за того, что фермеры из Польши и других стран выходили на акции протестов. Аграрии жаловались, что украинское зерно оседает в странах и не экспортируется дальше, из-за чего резко упали закупочные цены на зерновые.
19 июля министры сельского хозяйства Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии встречались в Варшаве (Польша), чтобы обсудить импорт сельхозпродукции из Украины. Они считают, что эмбарго на ввоз продукции из Украины необходимо продлить до конца года. По состоянию на сейчас оно должно закончиться 15 сентября.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если ЕС не сохранит запрет на импорт зерна из Украины в эти пять стран после 15 сентября, он будет введен в одностороннем порядке. В то же время транзит украинского продовольствия через эти страны продолжится, подчеркнул Моравецкий.
Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко 19 июля заявила, что Украина может применить зеркальные меры, если ЕС продлит запрет на импорт украинской агропродукции в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Польшу открыть границы для экспорта украинского зерна.