"Эмоциям точно стоит остыть". Зеленский заявил, что никакие политические мгновения не смогут испортить отношения между Польшей и Украиной

Свобода и благо украинского и польского народов и победа над общим российским врагом – превыше всего, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

В конце июля в эфире польского общественного телевидения госсекретарь канцелярии президента Польши, глава бюро по международной политике Марцин Пшидач в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна заявил, что Украина "получила действительно большую поддержку от Польши" и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет". В ОПУ ответили, что такие заявления не соответствуют уровню "союзнических и братских отношений между странами".

1 августа в МИД Украины был приглашен посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. Ему указали, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы, подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

В тот же день в МИД Польши вызвали посла Украины в Варшаве Василия Зварича "в связи с заявлениями представителей украинской власти".

"Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", – написал Зеленский в Twitter.

Он отметил, что Украина борется "за свободу свою и всей Европы", и выразил благодарность "каждому народу, который помогает".

"Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может, – указал Зеленский. – Мы в Европе умеем объединяться и защищать наши ценности бок о бок, несмотря ни на какие сезоны и настроения, политические течения и личные амбиции. Но сейчас видим разные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции – выше фундаментальных интересов народов".

Народи Європи знають, що свобода кожного найміцніша тоді, коли це спільна свобода всіх. Ми в Європі вміємо об * єднуватися та захищати наші цінності пліч-о-пліч, незважаючи на жодні сезони та настрої, політичні течії та особисті амбіції. Але зараз бачимо різні сигнали, що політика… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2023