Замглавы МИД Польши привел семь "фактов" о польско-украинских отношениях, вписав туда "геноцид украинцев против поляков"

"Польша поддерживает Украину настолько, насколько это соответствует нашим национальным интересам. Основополагающим принципом международной политики является принцип взаимности. Также стоит уважать людей, которые нам помогают – особенно когда это помощь в крайней нужде и в больших масштабах", – написал он.

Польский дипломат заявил, что в Польше "с пониманием относятся к эмоциям, которые испытывают украинцы, ставшие объектом варварской агрессии России", но эмоции, по его словам, "плохие советчики", а "неуважение к союзникам не помогает в достижении дипломатических целей, например, в усилиях по увеличению масштабов и форм помощи".

"Главной угрозой как для Польши, так и для Украины, остается Россия. В Украине идет война, развязанная Россией, которая также угрожает Польше. Защита от этой угрозы является нашим самым важным общим интересом на данный момент. Это не означает, что между Польшей и Украиной нет вопросов, по которым мы еще не достигли согласия. Мы говорим об этом честно и открыто между собой, пусть и не всегда публично", – объяснил Яблонский.

Он считает, что "поддержка Украины в экспорте зерна на неевропейские рынки не может осуществляться за счет польского сельского хозяйства".

"Давление на Польшу в этом вопросе не будет эффективным. С точки зрения интересов Украины было бы более целесообразно, чтобы Украина оказала давление на институты ЕС, чтобы они поддерживали страны-члены в развитии инфраструктуры, необходимой для транзита зерна", – подчеркнул Яблонский.

Кроме того, замглавы МИД Польши обвинил украинцев в геноциде поляков в ходе Волынской трагедии.

"Неизменно и без всяких сомнений: Волынское преступление – это геноцид, совершенный 80 лет назад украинцами против поляков. Без урегулирования этого преступления, разблокирования эксгумации и поминовения его жертв не будет настоящего польско-украинского примирения или интеграции Украины с ЕС", – заявил Яблонский.

Kilka faktów nt. relacji polsko-ukrai * skich – warto pami * ta * , * e:



1. Polska wspiera Ukrain * – tylko i a * – w takim stopniu i zakresie, w jakim jest to zgodne z naszym narodowym interesem.



2. Podstawow * zasad * w polityce mi * dzynarodowej jest zasada wzajemno * ci. Warto te * … — * Pawe * Jab * o * ski (@paweljablonski_) August 1, 2023

В конце июля в эфире польского общественного телевидения госсекретарь канцелярии президента Польши, глава бюро по международной политике Марцин Пшидач в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна заявил, что Украина "получила действительно большую поддержку от Польши" и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет". В Офисе президента Украины ответили, что такие заявления не соответствуют уровню "союзнических и братских отношений между странами".

1 августа в МИД Украины был приглашен посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. Ему указали, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и неприемлемы, подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

В тот же день в МИД Польши вызвали посла Украины в Варшаве Василия Зварича "в связи с заявлениями представителей украинской власти".

Ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. "Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", – написал он в Twitter.