"Польско-украинское примирение должно включать в себя признание вины". Сейм Польши принял резолюцию о Волынской трагедии

В результате трагедии погибло около 100 тыс. поляков, отметил Сейм. В резолюции вспоминаются события 11 июля 1943 года на Волыни, когда, согласно тексту резолюции, "состоялось кровавое воскресенье – кульминационный момент". Волынскую трагедию депутаты Польши называют геноцидом.

"Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно включать в себя признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны... Сегодня, перед лицом жестокой российской агрессии против Украины, когда украинский народ сам испытывает на себе преступления, совершенные оккупантами, становится особенно ясно и своевременно, что насилие не является правильным способом формирования отношений между соседями", – говорится в документе польского парламента.

В голосовании приняли участие 440 депутатов, все они проголосовали "за", отмечает PolsatNews.

7 июля Волынскую область посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Чтобы построить общее будущее, мы должны разобраться в болезненном прошлом", – сказал он.

По словам Моравецкого, Волынская трагедия – один из самых важных и самых сложных вопросов, над которыми долгое время работают польское правительство, а также польские и украинские историки и дипломаты.

9 июля в Луцке Волынской области президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Они вместе почтили память жертв трагедии.