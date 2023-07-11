"Польско-украинское примирение должно включать в себя признание вины". Сейм Польши принял резолюцию о Волынской трагедии

В результате трагедии погибло около 100 тыс. поляков, отметил Сейм. В резолюции вспоминаются события 11 июля 1943 года на Волыни, когда, согласно тексту резолюции, "состоялось кровавое воскресенье – кульминационный момент". Волынскую трагедию депутаты Польши называют геноцидом.
"Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно включать в себя признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны... Сегодня, перед лицом жестокой российской агрессии против Украины, когда украинский народ сам испытывает на себе преступления, совершенные оккупантами, становится особенно ясно и своевременно, что насилие не является правильным способом формирования отношений между соседями", – говорится в документе польского парламента.
В голосовании приняли участие 440 депутатов, все они проголосовали "за", отмечает PolsatNews.
7 июля Волынскую область посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Чтобы построить общее будущее, мы должны разобраться в болезненном прошлом", – сказал он.
По словам Моравецкого, Волынская трагедия – один из самых важных и самых сложных вопросов, над которыми долгое время работают польское правительство, а также польские и украинские историки и дипломаты.
9 июля в Луцке Волынской области президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Они вместе почтили память жертв трагедии.
Вооруженные конфликты между поляками и украинцами начались во время Второй мировой войны и продолжались до 1947 года. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные как Волынская резня (Волынская трагедия). В другие годы они происходили на Холмщине и в Закерзонье. Точное количество погибших в этих конфликтах неизвестно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч. Большинство погибших были поляками.
События на Волыни в Украине и Польше оценивают по-разному.
22 июля 2016 года Сейм Польши признал Волынскую трагедию геноцидом, а также установил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой. 8 сентября Верховная Рада приняла заявление, в котором назвала решение польского Сейма некорректной оценкой трагических событий.
В 2019-м Дуда заявлял, что события 1940-х годов на Волыни были "не войной между Польшей и Украиной, а просто этнической чисткой, просто речь шла о том, чтобы поляков с этих территорий удалить".
После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину Дуда и Зеленский говорили о том, что в истории отношений двух стран начался новый этап и "исторические вопросы кажутся мелкими".
Зеленский в день памяти жертв Волынской трагедии 12 июля 2022 года внес в Верховную Раду законопроект о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши в Украине. Летом 2022 года его приняла Рада, осенью закон вступил в силу.