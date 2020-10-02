Спивак заявил, что кандидат в Киевсовет от "Европейской солидарности" баллотировалась от "Единой России"

Людмила Ковалевская, которая баллотируется в Киевсовет от партии "Европейская солидарность", ранее участвовала в выборах в российском Ханты-Мансийске от партии "Единая Россия", заявил со ссылкой на расследование блогеров в эфире шоу "Рыбный день" на телеканале "112 Украина" политик и телеведущий Дмитрий Спивак.

Дмитрий Спивак: Вот же она двойная мораль. Петр Алексеевич – вот оно, вот она, торговля конфетами, вот оно это все, что вы подписали в 15-м Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

От партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" в Киевсовет баллотируется Людмила Ковалевская, которая ранее участвовала в выборах в российском Ханты-Мансийске от партии "Единая Россия", заявил в эфире ток-шоу "Рыбный день" на канале "112 Украина" политик и телеведущий Дмитрий Спивак со ссылкой на расследование блогеров.

"В списке “Европейской солидарности” в Киевский городской совет идет одна дама – Ковалевская, красивая женщина, молодая, симпатичная... Оказывается, есть люди, которые знают биографию этой дамы, – подняли видео, подняли фотографии, потрудились блогеры. И что интересно, оказалось, что в совсем недавнем прошлом эта женщина, имеющая другую тогда фамилию, внимание: баллотировалась и участвовала в политической жизни Российской Федерации от Ханты-Мансийска", – рассказал Спивак.

О биографии Ковалевской в середине сентября писал в Facebook блогер Игорь Мегера. Он сообщил, что настоящая фамилия Ковалевской – Тыжненко, и опубликовал ее фото с символикой "Единой России".

Тыжненко в Fаcebook отреагировала на эти обвинения и заявила, что не была в России с 2013 года и осуждает агрессию РФ. Информацию об участии в российских выборах она не прокомментировала.

Спивак во время эфира показал фото Ковалевской с лидером списка "Европейской солидарности" в Киевсовет и супругой пятого президента Украины Мариной Порошенко и кандидатами от "Европейской солидарности", а потом фото Ковалевской на фоне российских флагов и символики "Единой России", которые опубликовал в сети блогер.

"Вот же она, двойная мораль. Если бы это произошло в любой другой партии – вообще не вопрос, ну, бывает. Петр Алексеевич – вот оно, вот она, торговля конфетами, вот оно это все, что вы подписали в 15-м. Вот цена всем вашим трибунным выступлениям, – прокомментировал Спивак. – Только не пытайтесь объяснить, что я, мол, не знал... Вы представляете себе, ребята, что происходит вообще в списках многих политических сил? И представляете себе, какая двойная мораль, как была, когда президентом был Порошенко, так и продолжается. Все, что касается его, – это двойная мораль, бесстыдство, аморальность и я даже не знаю, как это все назвать".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.