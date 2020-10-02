ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Спивак заявил, что кандидат в Киевсовет от "Европейской солидарности" баллотировалась от "Единой России"

Людмила Ковалевская, которая баллотируется в Киевсовет от партии "Европейская солидарность", ранее участвовала в выборах в российском Ханты-Мансийске от партии "Единая Россия", заявил со ссылкой на расследование блогеров в эфире шоу "Рыбный день" на телеканале "112 Украина" политик и телеведущий Дмитрий Спивак.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дмитрий Спивак: Вот же она двойная мораль. Петр Алексеевич вот оно, вот она, торговля конфетами, вот оно это все, что вы подписали в 15-м
Дмитрий Спивак: Вот же она двойная мораль. Петр Алексеевич – вот оно, вот она, торговля конфетами, вот оно это все, что вы подписали в 15-м
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

От партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" в Киевсовет баллотируется Людмила Ковалевская, которая ранее участвовала в выборах в российском Ханты-Мансийске от партии "Единая Россия", заявил в эфире ток-шоу "Рыбный день" на канале "112 Украина" политик и телеведущий Дмитрий Спивак со ссылкой на расследование блогеров.

"В списке “Европейской солидарности” в Киевский городской совет идет одна дама – Ковалевская, красивая женщина, молодая, симпатичная... Оказывается, есть люди, которые знают биографию этой дамы, – подняли видео, подняли фотографии, потрудились блогеры. И что интересно, оказалось, что в совсем недавнем прошлом эта женщина, имеющая другую тогда фамилию, внимание: баллотировалась и участвовала в политической жизни Российской Федерации от Ханты-Мансийска", – рассказал Спивак.

О биографии Ковалевской в середине сентября писал в Facebook блогер Игорь Мегера. Он сообщил, что настоящая фамилия Ковалевской – Тыжненко, и опубликовал ее фото с символикой "Единой России".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1051880521907370&id=100012562954926

Тыжненко в Fаcebook отреагировала на эти обвинения и заявила, что не была в России с 2013 года и осуждает агрессию РФ. Информацию об участии в российских выборах она не прокомментировала.

https://www.facebook.com/tyzhnenko/posts/3501028499975878

Спивак во время эфира показал фото Ковалевской с лидером списка "Европейской солидарности" в Киевсовет и супругой пятого президента Украины Мариной Порошенко и кандидатами от "Европейской солидарности", а потом фото Ковалевской на фоне российских флагов и символики "Единой России",  которые опубликовал в сети блогер.

"Вот же она, двойная мораль. Если бы это произошло в любой другой партии – вообще не вопрос, ну, бывает. Петр Алексеевич – вот оно, вот она, торговля конфетами, вот оно это все, что вы подписали в 15-м. Вот цена всем вашим трибунным выступлениям, – прокомментировал Спивак. – Только не пытайтесь объяснить, что я, мол, не знал... Вы представляете себе, ребята, что происходит вообще в списках многих политических сил? И представляете себе, какая двойная мораль, как была, когда президентом был Порошенко, так и продолжается. Все, что касается его, – это двойная мораль, бесстыдство, аморальность и я даже не знаю, как это все назвать".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Петр Порошенко, Киевсовет, Марина Порошенко, местные выборы, Ханты-Мансийск, Дмитрий Спивак, Европейская солидарность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем G
"Знакомьтесь – Арсений Плющенко". Рудковская и Плющенко показали новорожденного сына
"Знакомьтесь – Арсений Плющенко". Рудковская и Плющенко показали новорожденного сына
Ники Минаж родила первенца – СМИ
Ники Минаж родила первенца – СМИ
Михалок: Накупил детям подарков. Настоящих "штатовских" сигарет
Михалок: Накупил детям подарков. Настоящих "штатовских" сигарет
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала и приехала
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала – и приехала G
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом
"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
"Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала и приехала
Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала – и приехала G
"С ушками хрошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
"С ушками хрошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
Денев выступила в роли дизайнера одежды
Денев выступила в роли дизайнера одежды
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS