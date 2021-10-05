Стефанчук досрочно закрыл заседание Рады из-за отсутствия согласованной повестки

"Руслан Стефанчук сообщил, что, учитывая то, что согласительный совет не утвердил повестку на эту пленарную неделю, три фракции и группы внесли предложение об обращении к председателю Верховной Рады безотлагательно собрать согласительный совет и определиться с повесткой дня. Руслан Стефанчук выразил надежду, что в ближайшее время будет проведен согласительный совет, и закрыл пленарное заседание", – говорится в сообщении.

Контекст:

5 октября на заседании парламент принял несколько решений. Нардепы проголосовали за рассмотрение по специальной процедуре законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Затем парламент отстранил на два пленарных заседания спикера Рады Дмитрия Разумкова, после чего проголосовал за включение в повестку сессии вопроса о его отзыве с этой должности. Его должны рассмотреть 7 октября.

Также в Раде дважды инициировали отстранение на два пленарных заседания первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука, но оба раза депутаты это не поддержали.