"Степанов не мог этого сделать". Зеленский не верит, что глава Минздрава закупил костюмы биозащиты по завышенной цене

В мае украинские СМИ писали, что Министерство здравоохранения закупило для медиков китайские костюмы биозащиты по 488 грн за штуку, тогда как украинское предприятие готово было поставить костюмы по 245 грн. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, "что там купил" министр здравоохранения Максим Степанов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Министерства здравоохранения Максим Степанов не мог закупить костюмы биозащиты для медиков по завышенной вдвое цене. Об этом он заявил 6 июня на встрече с журналистами в резиденции "Залесье". Фрагмент брифинга Зеленского опубликовала "Украинская правда".

"Что он там купил, я, честно говоря, не знаю. Много купил?" – спросил он у представителей СМИ.

На реплику журналистки, что стоимость купленных Минздравом костюмов была вдвое выше украинских аналогов, Зеленский ответил: "Нет-нет. Я уверен, что мы можем об этом поговорить, но только тогда давайте увидим качество, производителя и так далее. Степанов не мог этого сделать".

Президент также добавил, что у него пока нет замечаний к работе Степанова.

"Ну потому что мы все как на пожаре. Честно скажу, никто из нас, и Степанов в том числе, еще не может добежать до структурных изменений в Минздраве. Он каждый день что-то делает. И ни одно министерство из-за COVID... Мы так договорились, что этот Кабмин выдержит в том составе, в котором он есть, пока мы не увидим презентацию каждого министерства. И так как все занимаются коронавирусом и ничем другим, просто нет у людей времени представить, хотя там все готово. В течение двух недель они должны презентовать всю модель, о которой мы говорили, все шаги, которые они собираются делать".

"Зауважень поки не маю" - Зеленський у Заліссі на зустріч з журналістами про міністра МОЗ Степанова pic.twitter.com/Du5xE4u5xV — Українська правда * (@ukrpravda_news) June 6, 2020

Минздрав в конце апреля сообщили о закупке более 71 тыс. костюмов биозащиты китайского производства для медицинских работников. По словам замминистра Светланы Шаталовой, стоимость одного костюма составила 488 грн (издание LB.ua писало, что украинская компания "Текстиль-Контакт" готова была продать партию костюмов по 245 грн за штуку, но министерство выставило дополнительные требования к продукции и контракт не был подтвержден).

17 мая Степанов рассказал, что партия китайских костюмов уже прибыла в Украину, на этой неделе их должны были начать отправлять в регионы. Парламентская фракция "Голос" призвала отправить в отставку Степанова из-за этого. Нардеп Александра Устинова заявила, что вместо 71 тыс. костюмов прибыли в Украину только 29 тыс.