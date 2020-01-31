Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Суд избрал меру пресечения для экс-нардепа Дубового

Экс-нардепу Александру Дубовому, которого следствие считает организатором схемы по завладению 92 млн грн из бюджета Одессы, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога почти 16 млн грн.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прокуратура просила для Дубового залог в 30 млн грн
Прокуратура просила для Дубового залог в 30 млн грн
Фото: dumskaya.net

31 января Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения бывшему народному депутату, фигурирующему в деле о присвоении средств из бюджета Одессы при продаже здания завода "Краян". Об этом проинформировала пресс-служба ВАКС.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения народному депутату VII созыва в виде залога в размере 15,765 млн грн... По версии следствия, экс-нардеп был инициатором и организатором схемы по завладению более 92 млн грн из бюджета Одессы", – сказано в сообщении.

Подозрения ему выдвинуты по четырем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление, соучастие, присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, легализация полученных преступным путем доходов.

ВАКС не уточнил фамилии экс-нардепа.

"Думская" утверждает, что речь идет об Александре Дубовом. Издание отмечает, что прокуратура просила суд определить Дубовому залог в 30 млн грн.

По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании, как утверждают в прокуратуре, с признаками фиктивности.

3 октября 2018 года в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что подозрения вручены восьми фигурантам дела, среди которых мэр Одессы Геннадий Труханов.

В мае 2019-го Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) согласовала изменение обвинения и снизила сумму ущерба до 92,6 млн грн.

Теги: Одесса, залог, ущерб, Александр Дубовой, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
Глава ОПУ Богдан и его девушка Сличная "поставили отношения на паузу" – СМИ
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret СМИ
Владелец намерен продать компанию Victoria's Secret – СМИ
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
  Maze. Вышел тизер клипа на песню участников нацотбора на "Евровидение 2020" MoonZoo. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS