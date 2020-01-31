Суд избрал меру пресечения для экс-нардепа Дубового

Экс-нардепу Александру Дубовому, которого следствие считает организатором схемы по завладению 92 млн грн из бюджета Одессы, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога почти 16 млн грн.

Прокуратура просила для Дубового залог в 30 млн грн Фото: dumskaya.net

31 января Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения бывшему народному депутату, фигурирующему в деле о присвоении средств из бюджета Одессы при продаже здания завода "Краян". Об этом проинформировала пресс-служба ВАКС.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения народному депутату VII созыва в виде залога в размере 15,765 млн грн... По версии следствия, экс-нардеп был инициатором и организатором схемы по завладению более 92 млн грн из бюджета Одессы", – сказано в сообщении.

Подозрения ему выдвинуты по четырем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление, соучастие, присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, легализация полученных преступным путем доходов.

ВАКС не уточнил фамилии экс-нардепа.

"Думская" утверждает, что речь идет об Александре Дубовом. Издание отмечает, что прокуратура просила суд определить Дубовому залог в 30 млн грн.

По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании, как утверждают в прокуратуре, с признаками фиктивности.

3 октября 2018 года в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что подозрения вручены восьми фигурантам дела, среди которых мэр Одессы Геннадий Труханов.

В мае 2019-го Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) согласовала изменение обвинения и снизила сумму ущерба до 92,6 млн грн.