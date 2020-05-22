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ПОЛИТИКА

Суд назначил почти 1 млн грн залога экс-нардепу, подозреваемому в незаконном получении компенсации за жилье

По данным "Слово и дело", экс-депутатом, которого подозревают в незаконном получении 937 тыс. грн компенсации, является Станислав Березкин.

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Нардепа обязали сдать заграничный паспорт
Фото: biz.censor.net.ua

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-нардепу, подозреваемому в незаконном получении компенсации за жилье. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Бывшему депутату назначили залог в сумме 937 492 грн. Также он обязан сообщать детективам, прокурорам или суду об изменении своего места жительства и места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

В суде напомнили, что политику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью). По версии следствия, он незаконно получил компенсацию за наем жилья в гостинице "Киев" в размере более 937 тыс. грн.

В суде не уточнили имя подозреваемого, но "Слово и дело" сообщает, что речь идет об экс-нардепе из группы "Воля народа" Станиславе Березкине.

Согласно статье 35 закона "О статусе народного депутата Украины", народные депутаты получают компенсацию за наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 км от границ Киева.

В НАБУ говорят, что в декабре 2019-го – марте 2020 года к ответственности были привлечены пять народных депутатов Украины VIII созыва, им вменялось незаконное получение компенсации на сумму более 2,6 млн грн. В рамках расследований фактов незаконной компенсации в бюджет возвращено около 1,65 млн грн, еще ряд народных избранников пересмотрели свои запросы на получение компенсаций и отказались от нее.

Теги: Верховная Рада, депутаты, залог, Станислав Березкин, ВАКС, компенсация
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