Апелляционный суд по иску Минюста запретил Партию регионов

По данным СБУ, лидеры ПР скрываются от правосудия на территории России Фото: Партія Регіонів / Facebook

В решении говорится, что суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины, запретив деятельность ПР. Имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований должны быть переданы в собственность государства, говорится в сообщении.

Это решение может быть обжаловано в течение 20 дней в Верховном Суде Украины.

Государственное бюро расследований Украины сообщило в Telegram, что предоставило суду доказательства противоправных действий руководства партии при подписании и ратификации так называемых "Харьковских соглашений" в 2010 году, а также преступлений, совершенных ими во время событий Революции достоинства.

По информации Службы безопасности Украины, представители Партии регионов еще до начала полномасштабного вторжения активно поддерживали кремлевский режим и публично оправдывали захват части востока Украины.

"Некоторые из членов этой политической силы сейчас скрываются от правосудия на территории России", – добавили правоохранители.