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ПОЛИТИКА

Апелляционный суд по иску Минюста запретил Партию регионов

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По данным СБУ, лидеры ПР скрываются от правосудия на территории России
По данным СБУ, лидеры ПР скрываются от правосудия на территории России
Фото: Партія Регіонів / Facebook

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Партии регионов. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба суда в Facebook.

В решении говорится, что суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины, запретив деятельность ПР. Имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований должны быть переданы в собственность государства, говорится в сообщении.

Это решение может быть обжаловано в течение 20 дней в Верховном Суде Украины.

https://www.facebook.com/8aa.court/posts/pfbid09HQoHuR7qD5aZao2wZz2sDLtz1dCqoCFth351UGX8reCo9g8HvpobWTE2MK6nWz8l

Государственное бюро расследований Украины сообщило в Telegram, что предоставило суду доказательства противоправных действий руководства партии при подписании и ратификации так называемых "Харьковских соглашений" в 2010 году, а также преступлений, совершенных ими во время событий Революции достоинства.

По информации Службы безопасности Украины, представители Партии регионов еще до начала полномасштабного вторжения активно поддерживали кремлевский режим и публично оправдывали захват части востока Украины.

"Некоторые из членов этой политической силы сейчас скрываются от правосудия на территории России", – добавили правоохранители.

Контекст:

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 

В "Чесно" отмечают, что ПР не запретили как пророссийскую и ряд депутатов в советах Донецкой, Луганской областей и Крыма оставались с действующими мандатами, так как после временной оккупации в 2014 году выборы на этих территориях не проводились.

Теги: СБУ, Партия регионов, запрет, Минюст, Революция достоинства, апелляционный суд, ГБР, Харьковские соглашения
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