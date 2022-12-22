Объявлен в розыск бывший нардеп от Партии регионов, который призывал получать российские паспорта на оккупированных территориях

СБУ не называет фамилию фигуранта, но на опубликованной спецслужбой фото – харьковский депутат Дмитрий Святаш.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения он выступал в поддержку агрессора и оправдывал захват части восточных и южных районов Украины.

СБУ отмечает, что в августе он опубликовал на своей официальной странице в Facebook пропагандистский пост, где призвал жителей временно оккупированных частей Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать россиян и оформлять паспорта РФ. В ответ Святаш "гарантировал лояльное отношение со стороны оккупантов, а также списание кредитных долгов.

Офис генпрокурора опубликовал скриншот текста сообщения. В аккаунте Святаша его нет.

Скриншот: Офіс Генерального прокурора / Telegram

На основании собранных улик украинские правоохранители подозревают фигуранта по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

По оперативным данным, Святаш скрывается в России. В настоящее время бывший нардеп объявлен в розыск.