Объявлен в розыск бывший нардеп от Партии регионов, который призывал получать российские паспорта на оккупированных территориях

СБУ не называет фамилию фигуранта, но на опубликованной спецслужбой фото – харьковский депутат Дмитрий Святаш.
По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения он выступал в поддержку агрессора и оправдывал захват части восточных и южных районов Украины.
СБУ отмечает, что в августе он опубликовал на своей официальной странице в Facebook пропагандистский пост, где призвал жителей временно оккупированных частей Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать россиян и оформлять паспорта РФ. В ответ Святаш "гарантировал лояльное отношение со стороны оккупантов, а также списание кредитных долгов.
Офис генпрокурора опубликовал скриншот текста сообщения. В аккаунте Святаша его нет.
На основании собранных улик украинские правоохранители подозревают фигуранта по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
По оперативным данным, Святаш скрывается в России. В настоящее время бывший нардеп объявлен в розыск.
8 октября 2019 года прокуратура Киева сообщила Святашу о подозрении в завладении 1,1 млрд грн средств "Укрсиббанка". По данным следствия, бывший нардеп в течение 2008–2018 годов, "действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний АИС, мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "Укрсиббанк" на основании кредитных договоров".
9 октября Святашу объявили о подозрении в недостоверном декларировании: по данным НАБУ, экс-депутат не указал в электронных декларациях за 2015-й и 2016 годы факт наличия у него финансовых обязательств перед АО "Укрсиббанк" (в декларации за 2015 год – $149,97 тыс. и €149,66 тыс., а в декларации за 2016 год – $467,51 тыс. и €450,36 тыс.).
Национальное антикоррупционное бюро объявило экс-нардепа в розыск 8 ноября 2019 года.
В мае 2020 года стало известно, что Святаш получил убежище в России.
По информации замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема, после начала полномасштабного вторжения Кремль готовил Святаша в качестве кандидата на руководителя Харькова в случае оккупации города.
13 августа по ходатайству Киевской городской прокуратуры имущество и активы экс-нардепа Святаша на сумму более 600 млн грн переданы в АРМА.