Стефанчук: Самый конституционный и справедливый способ очищения общества от пророссийских партий – перевыборы

Спикер напомнил, что "война началась не в 2022 году, а в 2014-м", и подчеркнул, что необходимо проанализировать деятельность всех, кто "привел Россию", как тогда, так и сейчас. В числе таких партий Стефанчук назвал запрещенные судом ОПЗЖ и Партию Шария, а также Партию регионов, которая "первой положила начало крупному кризису в Украине".

"По моему мнению, все пророссийские партии, которые фактически способствовали вторжению РФ, как в 2014 году, так и в 2022-м, должны быть оценены украинским обществом. Я сторонник именно такого подхода. Но мы должны сделать это наиболее юридически правильно и корректно... Нужно прописать все таким образом, чтобы, с одной стороны, очистить украинское общество от пророссийских партий, а с другой – обеспечить чистоту закона. Потому что первая попытка люстрации у нас уже была – и мы знаем, что решение по ней Конституционный Суд еще не принял, но Европейский суд по правам человека очень много дел возвращает", – сказал спикер.

"Наиболее конституционным и справедливым способом решения этого вопроса могли бы стать перевыборы в парламент и местные органы исполнительной власти. Однако закон о правовом режиме военного положения запрещает проведение каких-либо выборов во время войны. Я глубоко уверен, что только перевыборы могут стать конечной точкой переформатирования общества, его доверия и видения будущего развития", – отметил Стефанчук.

По его мнению, нужно готовиться к тому, что после победы в Украине будет совсем другое требование выстроить общественный договор между гражданами и государством.

Он также подчеркнул, что у идей, с которыми представители бывшей ОПЗЖ приходили в Верховную Раду, сейчас нет поддержки в обществе.

"Более того, идея любых хороших взаимоотношений или доброго соседства с Российской Федерацией абсолютно бесперспективна на несколько поколений... У любой политической силы, позиционирующей себя как пророссийская или сила мира, дружбы, сотрудничества с северо-восточным соседом, не будет перспектив в Украине – этого просто не допустит украинский народ", – резюмировал спикер.