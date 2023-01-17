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ПОЛИТИКА

Стефанчук: Самый конституционный и справедливый способ очищения общества от пророссийских партий – перевыборы

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Закон о военном положении запрещает проведение каких-либо выборов во время войны, отметил Стефанчук
Закон о военном положении запрещает проведение каких-либо выборов во время войны, отметил Стефанчук
Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что проведение перевыборов в парламент и местные органы исполнительной власти – наиболее конституционный способ очистки украинского общества от пророссийских политических сил. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Спикер напомнил, что "война началась не в 2022 году, а в 2014-м", и подчеркнул, что необходимо проанализировать деятельность всех, кто "привел Россию", как тогда, так и сейчас. В числе таких партий Стефанчук назвал запрещенные судом ОПЗЖ и Партию Шария, а также Партию регионов, которая "первой положила начало крупному кризису в Украине".

"По моему мнению, все пророссийские партии, которые фактически способствовали вторжению РФ, как в 2014 году, так и в 2022-м, должны быть оценены украинским обществом. Я сторонник именно такого подхода. Но мы должны сделать это наиболее юридически правильно и корректно... Нужно прописать все таким образом, чтобы, с одной стороны, очистить украинское общество от пророссийских партий, а с другой – обеспечить чистоту закона. Потому что первая попытка люстрации у нас уже была – и мы знаем, что решение по ней Конституционный Суд еще не принял, но Европейский суд по правам человека очень много дел возвращает", – сказал спикер.

"Наиболее конституционным и справедливым способом решения этого вопроса могли бы стать перевыборы в парламент и местные органы исполнительной власти. Однако закон о правовом режиме военного положения запрещает проведение каких-либо выборов во время войны. Я глубоко уверен, что только перевыборы могут стать конечной точкой переформатирования общества, его доверия и видения будущего развития", – отметил Стефанчук. 

По его мнению, нужно готовиться к тому, что после победы в Украине будет совсем другое требование выстроить общественный договор между гражданами и государством.

Он также подчеркнул, что у идей, с которыми представители бывшей ОПЗЖ приходили в Верховную Раду, сейчас нет поддержки в обществе.

"Более того, идея любых хороших взаимоотношений или доброго соседства с Российской Федерацией абсолютно бесперспективна на несколько поколений... У любой политической силы, позиционирующей себя как пророссийская или сила мира, дружбы, сотрудничества с северо-восточным соседом, не будет перспектив в Украине – этого просто не допустит украинский народ", – резюмировал спикер.

Контекст:

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". 

В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.

С начала полномасштабной войны Рада, по данным Стефанчука, лишила мандатов 12 народных депутатов на различных основаниях: по собственному желанию, из-за прекращения гражданства, в связи со смертью.

Теги: Верховная Рада, Партия регионов, выборы, политика, война России против Украины, Руслан Стефанчук, Партия Шария, ОПЗЖ
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