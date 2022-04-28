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ПОЛИТИКА

В Раде зарегистрирован законопроект о люстрации "основателей и членов антиукраинских партий". Он может коснуться Порошенко

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Если законопроект будет принят, Порошенко могут запретить баллотироваться в президенты и в Раду
Если законопроект будет принят, Порошенко могут запретить баллотироваться в президенты и в Раду
Фото: eurosolidarity.org

26 апреля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7318, которым планируется внесение изменений в Избирательный кодекс Украины.

Законопроект зарегистрировали нардепы от партий "Слуга народа и "Голос". В нем идет речь о внесении изменений в законодательные акты об очищении власти от создателей и членов антиукраинских политических партий.

Парламент может запретить бывшим членам ряда партий баллотироваться в президенты, народные депутаты, избираться на должности мэров, глав сельских и поселковых советов, а также в местные советы, прокомментировала "Украинской правде" законодательную инициативу исполнительный директор центра "Институт законодательных идей" Мартина Богуславец.

Речь идет о Коммунистической партии Украины, Партии регионов, Социал-демократической партии Украины (объединенной), "Оппозиционной платформе – За жизнь", Партии Шария, партиях "Держава", "Левая оппозиция", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Союз левых сил, Социалистическая партия Украины, партия "Социалисты", Оппозиционный блок, "Наши", Блок Владимира Сальдо.

По словам Богуславец, изменения, которые предлагаются законопроектом, могут коснуться большой части украинского политикума, они позволят "с некоторыми конкурентами власти или неудобными чиновниками вообще попрощаться".

"Формально законопроект нацелен на Януковичей, Бойко, Кив, Шариев и их представителей на всех уровнях власти, но все же он может стать оружием и против оппозиции. Среди тех, кто в поле влияния законодательной инициативы, – пятый президент Украины Петр Порошенко. Одно время он был членом правления СДПУ(о), а впоследствии – одним из соучредителей партии "Трудовая солидарность Украины", которая позже сменила название на "Партия регионов", – пояснила эксперт.

Она добавила, что если законопроект будет принят, Порошенко могут запретить баллотироваться в президенты и в Верховную Раду. Его также могут лишить государственной охраны на период войны.

Эксперт отметила, что под волну люстрации, если за нее проголосует монобольшинство, может попасть и глава межфракционного объединения "Разумная политика", бывший спикер Рады Дмитрий Разумков 

"Разумков в течение четырех лет являлся членом Партии регионов. За день до войны фамилия экс-главы Верховной Рады была в пятерке рейтинга доверия украинцев. Интересно, что среди нынешних топ-чиновников и народных депутатов много лиц, связанных с бывшей Партией регионов, ОПЖЗ или коммунистами. Кто-то был членом партий, а кто-то – просто помощниками нардепов. В частности, нынешний руководитель Офиса президента Андрей Ермак на протяжении трех созывов был помощником нардепа-регионала, правда, сам в партию не входил. В помощниках нардепов из ПР был и нынешний депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев", – подчеркнула Богуславец.

Контекст:

Отношения между президентом Владимиром Зеленским и Порошенко были напряженными с президентских выборов 2019 года. Они обострились в конце 2021 года, когда Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

В январе 2022 года Порошенко в качестве меры пресечения по этому делу избрали личное обязательство.

В начале февраля Путин предложил Порошенко политическое убежище, но тот отказался

11 марта Порошенко заявил, что встречался с Зеленским и они решили объединиться, чтобы противостоять российской агрессии.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Партия регионов, оппозиция, люстрация, народные депутаты, Оппозиционный блок, политика, законопроект, Левая оппозиция, Социалистическая партия, Избирательный кодекс, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Даниил Гетманцев, Андрей Ермак, Союз левых сил, Разумная политика
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