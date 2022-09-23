Суд разрешил арестовать двух министров Януковича за подготовку "Харьковских соглашений"

"Харьковские соглашения" в апреле 2010 года подписали президента Дмитрий Медведев и Виктор Янукович Фото: ЕРА

Речь идет о подготовке договора между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ в Крыму в апреле 2010 года (известного как "Харьковские соглашения"). Документ продлил пребывание ЧФ РФ на полуострове на 25 лет.

МИД в это время возглавлял Константин Грищенко, а минюст – Александр Лавринович.

По данным следствия, они нарушили ряд законов, согласовав договор без замечаний, не проведя фактического согласования с государственными органами.

"Это способствовало дальнейшему переоснащению и модернизации флота, а также его увеличению на территории АР Крым вместо вывода из Украины", – считают в ОГП.

По данным прокуроров, оба бывших чиновника правительства времен президента Виктора Януковича выехали за пределы Украины. Указанное решение суда дает возможность инициировать их экстрадициию.

26 июля Государственное бюро расследований сообщило, что намерено подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения для двух экс-чиновников в виде содержания под стражей.