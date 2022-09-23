Суд разрешил арестовать двух министров Януковича за подготовку "Харьковских соглашений"

Речь идет о подготовке договора между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ в Крыму в апреле 2010 года (известного как "Харьковские соглашения"). Документ продлил пребывание ЧФ РФ на полуострове на 25 лет.
МИД в это время возглавлял Константин Грищенко, а минюст – Александр Лавринович.
По данным следствия, они нарушили ряд законов, согласовав договор без замечаний, не проведя фактического согласования с государственными органами.
"Это способствовало дальнейшему переоснащению и модернизации флота, а также его увеличению на территории АР Крым вместо вывода из Украины", – считают в ОГП.
По данным прокуроров, оба бывших чиновника правительства времен президента Виктора Януковича выехали за пределы Украины. Указанное решение суда дает возможность инициировать их экстрадициию.
26 июля Государственное бюро расследований сообщило, что намерено подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения для двух экс-чиновников в виде содержания под стражей.
"Харьковские соглашения" в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в Верховной Раде, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум.
В соответствии с соглашениями Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.
В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене, в мае этого года суд разрешил его арест. Николаю Азарову, который возглавлял правительство в период подписания соглашений, предъявили подозрение по этому делу в марте прошлого года, в октябре его заочно арестовали.
И Азаров, и Янукович находятся в розыске, уточнили в ГБР.