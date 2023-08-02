ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Суд снова отстранил Павелко от должности президента УАФ. Его адвокаты считают решение незаконным

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В июне Павелко отправили под арест
В июне Павелко отправили под арест
Фото: Андрій Павелко / Facebook

2 августа суд во Львове отстранил президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко от этой должности. Об этом говорится в заявлении его адвокатов, которое размещено в Facebook УАФ.

"Шевченковский районный суд города Львова принял очередное незаконное решение об отстранении президента УАФ Андрея Павелко от должности. Соответствующее решение судьи будет обжаловано", – пишут защитники Павелко.

Они утверждают, что сейчас "нет никаких законных оснований для применения к Андрею Павелко такой меры пресечения, как отстранение".

По словам адвокатов Павелко, в начале июля тот же суд "отказался продолжать действие решения об отстранении, принятого до этого другим судом".

https://www.facebook.com/uafukraine/posts/pfbid0KGRbDfNd9VxkPBxeg23W2AHhtcjME8p24zp1YogB6Ma6hXhNydyatGZktvZHgEwzl

17 февраля украинский журналист Константин Андриюк сообщил в Telegram, что Печерский райсуд Киева принял решение отстранить Павелко от должности президента УАФ на месяц, и опубликовал фото решения суда.

В заявлении пресс-службы УАФ, обнародованном позднее в Facebook, решение суда назвали "необоснованным" и "направленным на дискредитацию руководства организации", а также заверили, что Павелко продолжает исполнять обязанности президента ассоциации.

16 июня Шевченковский райсуд Львова удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Павелко, отправив его под арест на 60 суток до 14 августа. Как писал Footballhub, прокурор просил изменить меру пресечения, так как Павелко проигнорировал предыдущее решение суда в части отстранения от должности главы УАФ.

11 июля адвокаты Павелко сообщили, что Шевченковский райсуд Львова не продлил решение об отстранении Павелко от должности.

Контекст:

Павелко возглавляет Украинскую ассоциацию футбола (ранее – Федерация футбола Украины) с марта 2015 года. В 2014–2019 годах он был депутатом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко.

22 ноября 2022 года портал FootballHub сообщил, что Павелко и генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому сообщено о подозрении. В тексте документа, который опубликовало СМИ, говорилось, что Павелко подозревают в завладении средствами путем злоупотребления служебным положением. Печерский райсуд Киева избрал для Павелко меру пресечения в виде ареста (до 22 января 2023 года) с альтернативой внесения 9,88 млн грн залога. Залог за него был внесен.

В чем именно подозревают Записоцкого, не сообщалось. Ему, как пишет FootballHub, суд тоже избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 9,8 млн грн залога.

В УАФ после ознакомления с текстами подозрений заявили, что "дело развалится у первого же судьи", поскольку основывается на фальсификации материалов и является заказным. Ассоциация сообщала, что речь идет о деле по строительству завода по производству футбольного покрытия.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Львов, футбол, Андрей Павелко, суд, УАФ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
51-летний Трюдо расстался с 48-летней женой после 18 лет брака
51-летний Трюдо расстался с 48-летней женой после 18 лет брака
Галина ГРИШИНА
29-летняя дочь мэра Днепра Филатова показала свой отдых в Киеве
29-летняя дочь мэра Днепра Филатова показала свой отдых в Киеве
Галина ГРИШИНА
  В Киеве покажут документальный фильм на английском языке о Сумах в первый месяц полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ
  В Киеве покажут документальный фильм на английском языке о Сумах в первый месяц полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк показала себя без макияжа и с ним. Телеведущая стала амбассадором украинского бренда
35-летняя Никитюк показала себя без макияжа и с ним. Телеведущая стала амбассадором украинского бренда
Тина Кароль во время выступления запустила микрофоном в зрителей. Видео
Тина Кароль во время выступления запустила микрофоном в зрителей. Видео
Галина ГРИШИНА
Осадчая показала старшего и младшего сына на одном фото
Осадчая показала старшего и младшего сына на одном фото
Галина ГРИШИНА
Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле
Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле
Галина ГРИШИНА
"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости
"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости
Галина ГРИШИНА
"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе
"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе
"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов
"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов
Галина ГРИШИНА
"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках
"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках
Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения
Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения
Галина ГРИШИНА
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Галина ГРИШИНА
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
Жена Тигипко показала их двухэтажный дом
Жена Тигипко показала их двухэтажный дом
"Она не парится, у нее нет проблем". Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения с Кацуриным
"Она не парится, у нее нет проблем". Друг Дорофеевой рассказал, как ее изменили отношения с Кацуриным
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео (364241)
2
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (187029)
3
"Я расскажу, как было на самом деле". Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка (165840)
4
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (116520)
5
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни (98850)
6
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (94635)
7
Полейте растения этим дешевым раствором – и они не будут желтеть. Эксперт рассказала, как без химиии подкормить огурцы и помидоры в августе (77271)
8
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео (73099)
 
 
 
 