Суд в Киеве сделал вывод, что аттестация прокуроров с привлечением иностранцев не соответствует закону

Судья Александр Кармазин рассматривал иск бывшего прокурора, не прошедшего аттестацию, к кадровой комиссии и ОГПУ.

Истец требовал признать противоправным и отменить решение о неуспешном прохождении аттестации; признать противоправным и отменить решение генпрокурора об увольнении; восстановить на должности прокурора управления надзора за соблюдением законов Службой безопасности Украины и Государственной пограничной службой Украины; взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Согласно материалам дела, истец не возражал "против самой аттестации как таковой", но "акцентировал внимание на неправомочности кадровой комиссии", в которую, в частности, входил представитель иностранного государства.

В ходе судебного разбирательства Кармазин сделал вывод, что "законодательство, в частности закон "О прокуратуре", "не предоставляет ГПУ (ОГПУ) полномочий привлекать в состав кадровых комиссий ставленников иностранных государств, международных неправительственных организаций, посольств иностранных государств, а указанным представителям, иностранным агентам (в смысле проводникам интересов иностранных государств и международных организаций) – таким образом вмешиваться в деятельность государственных органов суверенного государства, в том числе Офиса генпрокурора в лице кадровых комиссий".

"Суд обращает внимание на общеизвестные обстоятельства того, что действия иностранных административных органов, органов власти иностранных государств, международных организаций других государств не подчиняются украинскому законодательству. [...] Решение ГПУ, как и действия по привлечению к участию в работе кадровых комиссий ОГПУ указанных лиц [...], является произволом, поскольку такого рода порядок формирования комиссий [...] не предусмотрен Конституцией и законами Украины, а соответственно, и на основании которых должен действовать Офис генпрокурора", – говориться в решении ОАСК.

В итоге судья Кармазин полностью удовлетворил иск.