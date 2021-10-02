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Венедиктова рассказала, сколько в Украине осталось прокуроров после переаттестации

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По словам Венедиктовой, прокурорам, уволенным в рамках люстрации и реформирования прокуратуры, выплачиваются компенсации
По словам Венедиктовой, прокурорам, уволенным в рамках люстрации и реформирования прокуратуры, выплачиваются компенсации
Фото: sluga-narodu.com

После реформирования системы украинской прокуратуры с 2019-го по 2021 год были уволены 36% прокуроров. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 2 октября во время стратегического заседания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце (Львовская область). Ее комментарий опубликовала пресс-служба партии "Слуга народа".

"В 2019 году началась большая аттестация прокуроров, в марте 2021-го она закончилась. В итоге в системе прокуратуры остались 7,7 тыс. прокуроров, 36% кадров отсеяли. Для системы это очень много", – сказала Венедиктова.

Генпрокурор объяснила ситуацию с уволенными прокурорами, которые восстанавливаются на должностях через суды.

"Они восстанавливаются на должностях, но в старый штатный состав юридического лица, которого уже нет. Чтобы работать в прокуратуре, такой человек должен в течение пяти дней написать заявление на аттестацию и пройти ее", – заявила она.

В расследовании проекта Bihus.info от 20 июля этого года говорилось, что уволенные после аттестации в 2019 году "недобросовестные" прокуроры Генеральной прокуратуры продолжают работать в правоохранительных органах: в Офисе генпрокурора, Государственном бюро расследований и других.

Офис генерального прокурора выплачивает компенсации прокурорам, которые были уволены в рамках люстрации и реформирования прокуратуры, а потом восстановились на работе по решению суда. По словам Венедиктовой, речь идет о крупных суммах.

Контекст:

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о реформировании прокуратуры. Рада приняла его во втором чтении и в целом 19 сентября.

Закон сокращал максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине с 15 тыс. до 10 тыс. Обязательным условием для генпрокурора, согласно документу, должны стать высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет. Эта норма в 2016 году была исключена из законодательства, что позволило стать генпрокурором Юрию Луценко.

Документ предусматривал проведение аттестации сотрудников украинской прокуратуры. Она стартовала 27 сентября 2019 года и завершилась 1 сентября 2020-го.

Теги: реформы, расследование, Слуга народа, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, прокурор
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