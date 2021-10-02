Венедиктова рассказала, сколько в Украине осталось прокуроров после переаттестации

По словам Венедиктовой, прокурорам, уволенным в рамках люстрации и реформирования прокуратуры, выплачиваются компенсации Фото: sluga-narodu.com

"В 2019 году началась большая аттестация прокуроров, в марте 2021-го она закончилась. В итоге в системе прокуратуры остались 7,7 тыс. прокуроров, 36% кадров отсеяли. Для системы это очень много", – сказала Венедиктова.

Генпрокурор объяснила ситуацию с уволенными прокурорами, которые восстанавливаются на должностях через суды.

"Они восстанавливаются на должностях, но в старый штатный состав юридического лица, которого уже нет. Чтобы работать в прокуратуре, такой человек должен в течение пяти дней написать заявление на аттестацию и пройти ее", – заявила она.

В расследовании проекта Bihus.info от 20 июля этого года говорилось, что уволенные после аттестации в 2019 году "недобросовестные" прокуроры Генеральной прокуратуры продолжают работать в правоохранительных органах: в Офисе генпрокурора, Государственном бюро расследований и других.

Офис генерального прокурора выплачивает компенсации прокурорам, которые были уволены в рамках люстрации и реформирования прокуратуры, а потом восстановились на работе по решению суда. По словам Венедиктовой, речь идет о крупных суммах.