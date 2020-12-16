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Сытник: Я никогда ни с кем не ссорюсь

По словам директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, "самым большим любителем поистерить" был экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Сытник: Иногда люди очень эмоционально реагируют на какие-то вещи
Сытник: Иногда люди очень эмоционально реагируют на какие-то вещи
Фото: НАБУ / Facebook

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что ни с кем не ссорится. Об этом он сказал ZN.UA в интервью, которое было опубликовано 16 декабря, отвечая на вопрос о его отношениях с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Я никогда ни с кем не ссорюсь. Просто иногда люди очень эмоционально реагируют на какие-то вещи. Однако я считаю, что любая невыдержанная реакция руководителя правоохранительного органа – это не совсем соответствующая реакция. Самым большим любителем поистерить был [бывший генеральный прокурор Луценко] Юрий Витальевич. Но говорить о каких-то ссорах даже в этом случае – не мой формат", – отметил Сытник.

По его словам, он сейчас "довольно часто общается" с бывшим руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

"Вроде и дискутировали [с ним ранее] достаточно, но и результат какой-то имели. Просто дела, об открытии которых пять лет назад никто даже не мог помыслить, а сегодня дошедших до обоснованных подозрений и решений судов, воспринимаются как должное. К сожалению, хорошее очень быстро воспринимается как должное. Это демотивирует", – объяснил глава НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны" в период с 2017-го по 2019 год.

Сытник оспорил решение суда первой инстанции в Ровенском апелляционном суде, однако жалоба директора НАБУ была отклонена. После этого Сытника внесли в реестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение. В 2020 году он обжаловал решение украинского суда в Европейском суде по правам человека.

Сытник обвинял в организации этого дела министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По его мнению, это месть за так называемое дело о рюкзаках, в котором фигурировал сын Авакова Александр.

Луценко возглавлял Генеральную прокуратуру Украины с мая 2016 года по август 2019 года.

Теги: Юрий Луценко, Арсен Аваков, антикоррупционное бюро, Артем Сытник, НАБУ, Назар Холодницкий
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