ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Тайный договор Байдена и Эрдогана, секретная тюрьма под землей, бункер в Омане, алмазы. Интервью Бацман с Белковским. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Белковский: Плана устранения Путина нет
Белковский: Плана устранения Путина нет
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с российским политологом Станиславом Белковским.

Во время интервью Белковский говорил о: 

  • переезде в Оман бункера с золотом и бриллиантами президента страны-агрессора России Владимира Путина;
  • итогах саммита НАТО в Вильнюсе: "Американские военные будут смотреть в бинокль на путинскую квартиру в Питере";
  • том, обиделся ли Кремль на президента Турции Реджепа Эрдогана;
  • тайных договоренностях между президентом США Джо Байденом и Эрдоганом;
  • бунте российских генералов;
  • том, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в трусиках выдвинулся в Беларусь: "Пригожин вышел моральным победителем, ему удалось с 5 тыс. бойцов поставить на уши всю Россию";
  • том, где пытают заместителя начальника российского Генерального штаба, экс-командующего группировкой войск РФ в Украине генерала Сергея Суровикина;
  • подземных VIP-тюрьмах в РФ и многом другом.

Белковский родился в 1971 году в Москве. Окончил факультет экономической кибернетики Московского института управления. Некоторое время работал программистом, затем занялся политическим консалтингом. В разные годы сотрудничал с такими политиками, как Борис Березовский, Ирина Хакамада, Константин Боровой.

В 2002-м учредил организацию "Совет по национальной стратегии", которая объединила группу из 23 российских экспертов, и несколько лет был ее руководителем. В апреле 2004 года создал и возглавил организацию "Институт национальной стратегии", но спустя пять лет заявил о выходе из ее состава. В 2003 году подготовил несколько резонансных докладов, среди которых "Одиночество Путина" и "Государство и олигархия". Политолог часто комментирует происходящее в Украине и России, критикует политику президента РФ Путина.

В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, покинул Россию.

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Станислав Белковский, Алеся Бацман, война России против Украины, ЧВК Вагнер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мендель рассказала, какой была ее зарплата во время работы пресс-секретарем Зеленского
Мендель рассказала, какой была ее зарплата во время работы пресс-секретарем Зеленского
Галина ГРИШИНА
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни
"Вода в бассейне". Летний маникюр с необычным эффектом
"Вода в бассейне". Летний маникюр с необычным эффектом
Эксперты рассказали, как защитить яблони от вредителей во время созревания плодов
Эксперты рассказали, как защитить яблони от вредителей во время созревания плодов
Галина ГРИШИНА
Жена Чарльза III отмечает 76-летие. Это ее первый день рождения в статусе королевы. Новые фото
Жена Чарльза III отмечает 76-летие. Это ее первый день рождения в статусе королевы. Новые фото
Галина ГРИШИНА
Дорофеева отреагировала на комментарий подписчицы, раскритиковавшей ее за публичную демонстрацию нижнего белья
Дорофеева отреагировала на комментарий подписчицы, раскритиковавшей ее за публичную демонстрацию нижнего белья
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски
"Дедушка уважаемый человек в стране". 16-летняя внучка секретаря СНБО Данилова рассказала, кто оплачивает ее карьеру певицы
"Дедушка – уважаемый человек в стране". 16-летняя внучка секретаря СНБО Данилова рассказала, кто оплачивает ее карьеру певицы
Галина ГРИШИНА
  "Очень легко и без вреда для волос". Как быстро сделать из прямых волос роскошные локоны
  "Очень легко и без вреда для волос". Как быстро сделать из прямых волос роскошные локоны
"Не считайте чужих денег и не думайте о чужой жизни. Живите свою". Ребрик показала фото с отдыха за границей
"Не считайте чужих денег и не думайте о чужой жизни. Живите свою". Ребрик показала фото с отдыха за границей
Галина ГРИШИНА
Как приготовить дома ароматный лавандовый мед. Лайфхак
Как приготовить дома ароматный лавандовый мед. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
Никитюк надела купальник с огромным вырезом на груди и узкими плавками. Фото
Никитюк надела купальник с огромным вырезом на груди и узкими плавками. Фото
"Это уже не тот Зеленский, который был в начале своей президентской каденции". Бурмака высказалась об украинском президенте
"Это уже не тот Зеленский, который был в начале своей президентской каденции". Бурмака высказалась об украинском президенте
Галина ГРИШИНА
36-летняя Сопонару показала свежее фото с женихом
36-летняя Сопонару показала свежее фото с женихом
  Смородиновое варенье с добавлением ароматных трав. Эксперт поделилась проверенным рецептом
  Смородиновое варенье с добавлением ароматных трав. Эксперт поделилась проверенным рецептом
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны (415321)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото (195843)
3
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото (148630)
4
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина (97760)
5
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото (66974)
6
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам (48313)
7
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (41712)
8
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео (29743)
 
 
 
 