Белковский: ФСБ и минобороны РФ уже больше года находятся в состоянии жесточайшей информационной войны по поводу того, кто виноват в "триумфальных" успехах российских войск в Украине

"Гершкович пострадал еще и потому, на мой взгляд, что он нанес личную смертельную обиду ФСБ Российской Федерации, поскольку публиковал материалы о том, что ФСБ дезинформировала Путина относительно перспектив "спецоперации", что стало одной из причин ее краха. А ФСБ и минобороны находятся в состоянии жесточайшей информационной войны уже больше года по поводу того, кто виноват в "триумфальных успехах" российских войск в Украине. Как говорится, у победы много отцов, и они сейчас делят победу между собой", – сказал он.
По мнению Белковского, некоторые сотрудники ФСБ всерьез думают, что Гершкович работал на минобороны Российской Федерации.
О задержании Гершковича в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта, он подозревается в шпионаже. Спецслужба утверждает, что американца задержали "при попытке получения секретных сведений".
В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича.
Российский журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер". Источник среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что, помимо посещения Екатеринбурга, Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".
Редакция американской The Wall Street Journal "категорически отрицает" обвинения в шпионаже в адрес Гершковича.
В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер".
Президент США Джо Байден призвал российские власти освободить американского журналиста.
18 апреля российский суд оставил его под арестом.