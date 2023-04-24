Белковский: ФСБ и минобороны РФ уже больше года находятся в состоянии жесточайшей информационной войны по поводу того, кто виноват в "триумфальных" успехах российских войск в Украине

"Гершкович пострадал еще и потому, на мой взгляд, что он нанес личную смертельную обиду ФСБ Российской Федерации, поскольку публиковал материалы о том, что ФСБ дезинформировала Путина относительно перспектив "спецоперации", что стало одной из причин ее краха. А ФСБ и минобороны находятся в состоянии жесточайшей информационной войны уже больше года по поводу того, кто виноват в "триумфальных успехах" российских войск в Украине. Как говорится, у победы много отцов, и они сейчас делят победу между собой", – сказал он.

По мнению Белковского, некоторые сотрудники ФСБ всерьез думают, что Гершкович работал на минобороны Российской Федерации.

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