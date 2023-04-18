Суд в РФ оставил журналиста WSJ Гершковича под арестом

Журналист останется в московском СИЗО "Лефортово".
Адвокат Мария Корчагина рассказала журналистам, что защита просила смягчить Гершковичу меру пресечения и заменить ее на домашний арест, запрет определенных действий или 50 млн руб. залога (около $613 тыс.). Залог предлагал внести владелец WSJ Dow Jones & Company.
Защитники журналиста рассказали, что он не признает вину.
"Дух боевой, он будет доказывать право на журналистику, держится и благодарит всех за слова поддержки", – сказала адвокат Татьяна Ножкина.
О задержании Гершковича в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта, он подозревается в шпионаже. Спецслужба утверждает, что американца задержали "при попытке получения секретных сведений".
В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича.
Российский журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер". Источник среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что помимо посещения Екатеринбурга, Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".
Редакция американской The Wall Street Journal "категорически отрицает" обвинения в шпионаже в адрес Гершковича.
В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер".
Президент США Джо Байден призвал российские власти освободить американского журналиста.