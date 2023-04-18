Суд в РФ оставил журналиста WSJ Гершковича под арестом

Защитники журналиста рассказали, что он не признает вину Фото: EPA

Журналист останется в московском СИЗО "Лефортово".

Адвокат Мария Корчагина рассказала журналистам, что защита просила смягчить Гершковичу меру пресечения и заменить ее на домашний арест, запрет определенных действий или 50 млн руб. залога (около $613 тыс.). Залог предлагал внести владелец WSJ Dow Jones & Company.

Защитники журналиста рассказали, что он не признает вину.

"Дух боевой, он будет доказывать право на журналистику, держится и благодарит всех за слова поддержки", – сказала адвокат Татьяна Ножкина.