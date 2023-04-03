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"Кругом враги!" Подоляк заявил, что Россия вернулась к "советской классике"

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Подоляк видит в современной России худшие признаки политической системы СССР. Один из маркеров арест американского журналиста Гершковича
Подоляк видит в современной России худшие признаки политической системы СССР. Один из маркеров – арест американского журналиста Гершковича
Фото: presidentgovua

Россия становится все больше похожа на Советский Союз, уже не пытаясь притворяться демократической страной. Об этом заявил 3 апреля в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя арест в РФ американского журналиста Эвана Гершковича.

"Кругом враги! РФ вернулась к "советской классике". Изоляция (закрытые границы), шпионаж (любой иностранец, особенно журналист, попадает под арест)", – отметил он.

Также среди признаков возврата РФ к советским практикам Подоляк назвал тотальные политические репрессии – аресты, быстрые суды, длительные сроки.

"Остатки "демократии" отброшены, СССР вернулся", – резюмировал советник главы Офиса президента.

Контекст:

О задержании Гершковича в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта, он подозревается в шпионаже. Спецслужба утверждает, что американца задержали "при попытке получения секретных сведений". 

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича.

Российский журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер". Источник среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что, помимо посещения Екатеринбурга, Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".

Редакция американской The Wall Street Journal "категорически отрицает" обвинения в шпионаже в адрес Гершковича.

В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер".

Президент США Джо Байден призвал российские власти освободить американского журналиста. "Отпустите его", – сказал он 31 марта журналистам, выходя из Белого дома.

Теги: Россия, СССР, Москва, шпионаж, демократия, арест, репрессии, журналисты, страна-агрессор, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины, задержание, обвинение, Нижний Тагил, Уралвагонзавод, власть, Михаил Подоляк, российские оккупанты, The Wall Street Journal
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