"Кругом враги!" Подоляк заявил, что Россия вернулась к "советской классике"

"Кругом враги! РФ вернулась к "советской классике". Изоляция (закрытые границы), шпионаж (любой иностранец, особенно журналист, попадает под арест)", – отметил он.

Также среди признаков возврата РФ к советским практикам Подоляк назвал тотальные политические репрессии – аресты, быстрые суды, длительные сроки.

"Остатки "демократии" отброшены, СССР вернулся", – резюмировал советник главы Офиса президента.

Контекст:

О задержании Гершковича в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта, он подозревается в шпионаже. Спецслужба утверждает, что американца задержали "при попытке получения секретных сведений".

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича.

Российский журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер". Источник среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что, помимо посещения Екатеринбурга, Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".

Редакция американской The Wall Street Journal "категорически отрицает" обвинения в шпионаже в адрес Гершковича.

В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер".

Президент США Джо Байден призвал российские власти освободить американского журналиста. "Отпустите его", – сказал он 31 марта журналистам, выходя из Белого дома.