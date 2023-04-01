Спецслужбы РФ следили за журналистом Гершковичем и могли прослушивать его телефон – СМИ

Как утверждают журналисты, на одном из редакционных заданий Гершковича сопровождали несколько российских силовиков, некоторые из которых записывали его передвижения на камеру и оказывали давление на источники, чтобы те не разговаривали с ним. Гершкович тогда предположил, что его телефон прослушивается.

Во время другой поездки, в западный район Пскова, за ним следили и снимали неизвестные.