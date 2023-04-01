Профессор Йеля: Арестованный журналист WSJ обнаружил, что экономика Путина – это миф

По его словам, Гершкович последние несколько месяцев проверял данные исследований Йеля о крахе экономики РФ. От также работал над материалами о цепочках поставок российского оружия и о ЧВК "Вагнер", воюющей в Украине.
"Этому мужественному журналисту, гражданину США, теперь грозит 20 лет каторжных работ в России за то, что он просто рассказал правду о крахе российской экономики и оборонного ведомства", – говорится в статье.
Зонненфельд называет обвинения против журналиста полностью сфабрикованными.
"Да, это действительно "преступление" – сфабрикованные обвинения в том, что он действовал в интересах правительства США, стремясь собрать информацию об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые в настоящее время составляют 60% государственных расходов России. То есть, другими словами, его арестовали за то, что он задавал вопросы о российской экономике", – пишет профессор.
Задержание широко уважаемого американского журналиста представляет собой "новую ужасающую эскалацию со стороны [президента РФ Владимира] Путина, который открывает новый фронт в своей войне", считает Зонненфельд.
"США не могут позволить Гершковичу сгнить в российских тюрьмах за преступление, заключающееся в точной фиксации состояния российской экономики", – приходит к выводу он.
О задержании Гершковича в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта, он подозревается в шпионаже. Спецслужба утверждает, что американца задержали "при попытке получения секретных сведений".
В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича.
Российский журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер". Источник среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что, помимо посещения Екатеринбурга, Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".
Редакция американской The Wall Street Journal "категорически отрицает" обвинения в шпионаже в адрес Гершковича.
В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер".
Президент США Джо Байден призвал российские власти освободить американского журналиста. "Отпустите его", – сказал он 31 марта журналистам, выходя из Белого дома.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил задержание Гершковича. "Журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты", – написал он в Twitter, добавив, что российские власти "в очередной раз демонстрируют систематическое пренебрежение свободой медиа".