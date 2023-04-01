Профессор Йеля: Арестованный журналист WSJ обнаружил, что экономика Путина – это миф

По его словам, Гершкович последние несколько месяцев проверял данные исследований Йеля о крахе экономики РФ. От также работал над материалами о цепочках поставок российского оружия и о ЧВК "Вагнер", воюющей в Украине.

"Этому мужественному журналисту, гражданину США, теперь грозит 20 лет каторжных работ в России за то, что он просто рассказал правду о крахе российской экономики и оборонного ведомства", – говорится в статье.

Зонненфельд называет обвинения против журналиста полностью сфабрикованными.

"Да, это действительно "преступление" – сфабрикованные обвинения в том, что он действовал в интересах правительства США, стремясь собрать информацию об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые в настоящее время составляют 60% государственных расходов России. То есть, другими словами, его арестовали за то, что он задавал вопросы о российской экономике", – пишет профессор.

Задержание широко уважаемого американского журналиста представляет собой "новую ужасающую эскалацию со стороны [президента РФ Владимира] Путина, который открывает новый фронт в своей войне", считает Зонненфельд.

"США не могут позволить Гершковичу сгнить в российских тюрьмах за преступление, заключающееся в точной фиксации состояния российской экономики", – приходит к выводу он.